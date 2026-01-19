Дональд Трамп пов’язав свої претензії щодо Гренландії з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру. Це випливає з листа, який президент США надіслав прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Сторе.

Про це повідомляє Bloomberg

«Враховуючи, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн PLUS, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир», – йдеться в листі, отриманому Bloomberg. «Хоча це завжди буде домінантним, але тепер я можу думати про те, що добре і належно для Сполучених Штатів Америки».

«Світ не є безпечним, якщо ми не маємо повного і тотального контролю над Гренландією», – додав президент США.

Зазначимо, що Нобелівську премію миру не визначає норвезький уряд, а присуджує незалежний комітет.

«Щодо Нобелівської премії миру, я кілька разів чітко пояснював Трампу те, що добре відомо, а саме, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії», – сказав Сторе у заяві, надісланій Bloomberg.

Минулого тижня Трамп розкритикував союзників по НАТО, погрожуючи запровадити тарифи на групу європейських членів альянсу, якщо він не отримає контроль над Гренландією. Ескалація викликала обурення серед лідерів Європейського Союзу та заклик президента Франції Еммануеля Макрона активувати найпотужніший інструмент відплати блоку.

Посли ЄС зустрілися в неділю, щоб обговорити варіанти, якщо Трамп виконає свої погрози, включаючи тарифи на американські товари на суму близько 93 мільярдів євро (108 мільярдів доларів). Лідери блоку мають зустрітися на екстреному саміті в четвер.

«НАТО вже 20 років каже Данії, що «ви повинні позбутися російської загрози від Гренландії». На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!», – написав Трамп у понеділок на платформі соціальних мереж Truth Social.

Його послання підтримали кілька високопосадовців США, зокрема міністр фінансів Скотт Бессент, який у неділю в інтерв’ю в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC заявив, що Європа занадто слабка, щоб забезпечити безпеку Гренландії.

Окремо, Норвегія минулого тижня відреагувала з недовірою після того, як лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо вручила свою медаль Трампу, який давно прагнув цієї нагороди. Трамп, який стверджує, що заслуговує на премію миру за врегулювання численних війн протягом свого другого терміну, прийняв медаль від лідера венесуельської опозиції на зустрічі в Білому домі.

«Нобелівська премія та лауреат нероздільні», – заявив Норвезький Нобелівський комітет у п’ятницю. «Навіть якщо медаль чи диплом пізніше потраплять до когось іншого, це не змінює того, кому було присуджено Нобелівську премію миру».

В окремому дописі в соціальних мережах у неділю Нобелівський комітет заявив, що «тому премію не можна, навіть символічно, передати чи розповсюдити далі».

Лист Трампа до прем’єр-міністра Норвегії, про який вперше повідомив журналіст PBS на X, був переданий Радою національної безпеки Трампа кільком іншим європейським урядам, повідомляють люди, знайомі з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватне листування.

Повний текст листа:

«Шановний Йонасе! Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн ПЛЮС, я більше не відчуваю обов’язку думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що добре і належно для Сполучених Штатів Америки. Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю, і чому вони взагалі мають «право власності»? Немає письмових документів, лише те, що сотні років тому там причалив човен, але там також причалювали наші човни. Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина з моменту його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного та тотального контролю над Гренландією. Дякую! Президенте DJT»