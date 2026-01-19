17 січня 2026 року набув чинності Договір ООН з охорони морів.

Угода стосується морських територій, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави. Воно дозволить значно розширити охорону морських територій.

Про це пише Yle, передає Інше ТВ.

Для набуття чинності договору була потрібна ратифікація шістдесяти країн. Необхідну кількість було набрано у вересні 2025 року. Фінляндія ратифікувала договір у травні. Крім того, Фінляндія запропонувала створити мережу природних територій, що охороняються в Арктиці.

Мета договору – до 2030 забезпечити захист 30 відсотків акваторії світового океану. Нині під охороною перебуває лише від 2 до 10 відсотків морських ділянок. Зокрема, нова угода потребує обов’язкової екологічної експертизи всіх проектів, які планується реалізувати за межами національних юрисдикцій.

Переговори щодо цього договору тривали довго – вони розпочалися понад двадцять років тому, 2004 року.

