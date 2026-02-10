Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили використання “особливого” шолома на Олімпіаді-2026, де зображені загиблі українські атлети.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич на Олімпіаді-2026 вийшов в шоломі, на якому зображені загиблі українські атлети (ФОТО)

Гераскевич зазначив, що він не зробив нічого надзвичайного, тому що в минулому МОК допускав подібні вшанування, але цього разу для України вирішили встановити особливі правила.

-Шолом досить особливий для цієї Олімпіади. На цьому шоломі зображені деякі спортсмени, які загинули за останні чотири роки. Деякі з них були також членами олімпійського руху, олімпійської родини. Деякі — просто дітьми, які потрапили під російські обстріли.

Це були люди, які все життя були тісно пов’язані зі спортом, вболівали за нас, були нашими друзями.

Представник МОК Тошіо Цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами, та НОКами і МОК, висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях.

Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що прямо заборонено в правилах МОК, але на це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами — на це ми отримали критичну заборону, – підкреслив наш олімпієць явно подвійні стандарти.

Гераскевич також повідомив, що готує офіційний запит до МОК, де боротиметься за право виступати на Олімпіаді саме у цьому шоломі.

Перед тим він розповів про свій шолом і загиблих спортсменах, які на ньому зображені:

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент.

-На його шоломі – портрети наших атлетів, яких убила Росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя.

Дякую прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світові ціну нашої боротьби.

Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія.

І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне, – написав Зеленський.