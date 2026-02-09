Український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026. На ньому він виступив на перших тренуваннях на олімпійському треку, повідомляє Суспільне.

На шоломі Гераскевича зображені загиблі українські спортсмени внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Шолом Владислава Гераскевича під час Олімпіади-2026 із зображеннями загиблих українських спортсменів через атаку Росії. Getty Images/Andrew Milligan

Після тренування Гераскевич розповідав в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт, що має “певні проблеми” через шолом. Перед стартом Олімпійських ігор український скелетоніст зазначав, що до нього зверталися члени Міжнародного олімпійського комітету через потенційні протести на самих Іграх у Мілані.

“Є проблеми деякі з приводу шолома. Поки що не будемо показувати, сподіваюсь, побачимо в наступні дні. Але є деякі зауваження. Ми зараз це питання узгоджуємо і з’ясовуємо”, — розповів Гераскевич у коментарі для Суспільне Спорт.

Владислав Гераскевич в особливому шоломі на тренуванні під час Олімпіади-2026. Getty Images/Andrew Milligan

Скелетоніст не уточнював деталі — лише наголосив, що сподівається побачити його “у наступні дні”. “Сьогодні провів оці тренування в цьому шоломі. Поки що на трек ніхто не підходив, але були зауваження від оргкомітету”.

Перший заїзд на Олімпіаді-2026 за участі Гераскевича відбудеться у четвер, 12 лютого, о 10:30.

Нагадаємо, раніше Гераскевич розповів, Чим годують українських спортсменів на олімпіаді в Італії (ВІДЕО)