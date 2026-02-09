Про трагедію повідомили у 11 окремій бригаді армійської авіації “Херсон”.

-З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24.

Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом.

Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери.

Ця втрата є великим болем… Для нас вони навіки залишаться в небі…

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих Героїв.

Вони любили небо і Україну. Вічного польоту! Честь!

Реквізити для фінансової допомоги родинам екіпажу:

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/4yH8RTpTuj

Номер картки банки

4874 1000 2433 8603