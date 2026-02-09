-Погодили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко нові програми підтримки людей і громад. Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. Всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом, – повідомив президент Зеленський.

Також Премʼєр-міністр доповіла щодо стану виконання наявних програм підтримки. Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори, – уже майже 20 тисяч таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень і буде зростати й надалі – кошти в програмі є. Програма пакунків тепла, які видають людям зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків. Близько 400 тисяч українців – у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6500 гривень цієї зими. Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців. Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати.