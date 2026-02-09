Подати декларацію лікарю чи оновити свої дані в електронній системі охорони здоров’я відтепер можна в онлайн-режимі, через кабінет пацієнта.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у понеділок, 9 лютого.

-Більше не потрібно йти до лікарні, щоб подати декларацію лікарю чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров’я. Бета-тестування кабінету пацієнта успішно завершено – цифрова платформа пройшла перевірку разом із пацієнтами та медиками та вже готова до розширення, – повідомляє МОЗ.



Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

“Продовжуємо роботу над тим, щоб сфера охорони здоров’я була зрозумілою та зручною для людини, а ключові сервіси – доступними онлайн. У цьому контексті кабінет пацієнта – це ще один крок до розвитку сучасних послуг і сервісів”, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Що вже доступно в Особистому кабінеті пацієнта?

перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;

перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;

пошук лікаря та подання декларації онлайн – без візиту до медзакладу;

управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Важливо: зараз у кабінеті пацієнта доступні ваші персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово – на наступних етапах.

Як почати користуватися?

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети – для старту оберіть той, якому ви надаєте перевагу. Це може бути – е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

Ви можете обрати будь-який кабінет – їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме ще більше!

Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.

