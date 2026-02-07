Член української олімпійської збірної скелетоніст Владислав Гераскевич показав, як харчуються спортсмени в олімпійському селищі в Кортіна-д’Ампеццо.

У їдальні одразу кілька зон: напої (вода, соки, напої від спонсора Coca-Cola), гаряча їжа з акцентом на італійську кухню — пасти, піца, а також морепродукти, індичка, курка й страви інших кухонь, зокрема німецької.

Окрема зона з десертами, фрукти та овочі, свіжа риба й італійські сири. Є великий вибір соусів, зокрема нежирних, а також горіхи, сухофрукти й різні види хліба.

За словами Гераскевича, вибору достатньо, щоб підтримувати хорошу фізичну форму. Перші дні були складнішими, але згодом організація харчування покращилась, і наразі спортсмени не скаржаться.

