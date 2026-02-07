Олімпійські ігри-2026 у Мілані розпочалися. Відбулася церемонія відкриття, яка започаткувала старт найбільших зимових спортивних змагань чотириріччя.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбулася на легендарному футбольному стадіоні “Сан-Сіро”. Із самого початку організатори Ігор підготували одразу кілька яскравих перфомансів, передає Суспільне Спорт.

Виступ артистів на Олімпіаді-2026: міф про Амура та Психею на церемонії відкриття. REUTERS/Yara Nardi

Італійська акторка Матільда Де Анджеліс виступає з танцівниками, одягненими в костюми трьох італійських композиторів — Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні та Джоаккіно Россіні — під час церемонії відкриття. REUTERS/Yves Herman

Багато було і музикальних виступів. Один з них — виконання відомою співачкою Мераєю Кері італійського хіту “Volare (Nel blu dipinto di blu)”.

Мерая Кері на церемонії відкриття Олімпіади-2026. REUTERS/Yara Nardi

Ще один зірковий гість церемонії відкриття — легендарний гонщик MotoGP Валентіно Россі, який на урочистому заході отримав особливу роль: водія символічного трамваю, що “привіз” на арену президента Італії Серджіо Маттареллу.

Сам президент Італії перебував на церемонії відкриття разом з очільніцею Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, яка лише торік заступила на цю посаду.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі та президент Італії Серджіо Маттарелла на церемонії відкриття Олімпіади-2026. REUTERS/Yara Nardi

Перед парадом спортсменів також пролунав гімн Італії та піднято прапор країни-організатора Олімпіади-2026, а також олімпійські кільця.

Організатори Ігор підіймають прапор Італії на честь відкриття Олімпіади-2026. REUTERS/Issei Kato

Олімпійські кільця на церемонії відкриття Олімпіади-2026. REUTERS/Mike Segar

Основна частина церемонії відкриття — вихід спортсменів — проходила за алфавітом.

Збірна Бразилії на церемонії відкриття Олімпіади-2026. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Особливістю церемонії відкриття Олімпіади-2026 було проведення параду одразу у кількох локаціях: окрім Мілану спортсмени брали участь у ній з Лівіньйо, Предаццо та Кортіні.

Lindsey Wasson. AP/Lindsey Wasson

Збірна Німеччини – автор одного з найбільш оригінальних костюмів на церемонії відкриття. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Одними з останніх вийшли українські спортсмени — з прапороносцями Єлизаветою Сидьорко та Владиславом Гераскевичем.

Українські спортсмени на церемонії відкриття Олімпіади-2026. REUTERS/Claudia Greco

Українські спортсмени на церемонії відкриття Олімпіади-2026. REUTERS/Yara Nardi

І, авжеж, збірна Італії — господарі Олімпійських ігор-2026.

Збірна Італії на церемонії відкриття домашньої Олімпіади-2026. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Президентка МОК Кірсті Ковентрі також звернулася до спортсменів під час церемонії відкриття Олімпіади-2026.

“Ласкаво просимо на Ігри. Це ваш момент. Впродовж наступних двох тижнів ви даватимете нам дещо по-справжньому особливе: покажете, що таке бути людиною. Що таке мріяти, долати перешкоди, поважати один одного, турбуватися один про одного.

Ви покажете нам, що сила — не у тому, щоб просто перемогти, а ще й про мужність, емпатію та сердечність. Ви створите не лише ці неймовірні моменти, а й зможете досягти своїх олімпійських мрій. Ви досягнете своїх олімпійських мрій і покажете світу, що таке жити”.

Олімпійські ігри-2026 відкриті!