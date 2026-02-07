Препарати для схуднення швидко увійшли в наше життя. Ін’єкції вже нікого не дивують, але лікарі помічають тривожну тенденцію: кількість операцій із видалення жовчного міхура зростає.

Це збіг чи плата за занадто швидке схуднення? Фахівці кажуть: потрібні додаткові дослідження, щоб дати точну відповідь, пише ВВС.

За даними британських медиків, в країні у 2024–2025 роках операцій з видалення жовчного міхура виконали більше, ніж за останнє десятиліття — це найвищий показник за 10 років.

Ахмед Ахмед, президент Британського товариства фахівців з ожиріння та метаболічних захворювань, каже: лікарі все частіше бачать пацієнтів, яким потрібна операція з видалення жовчного міхура. Багато з них зізнаються: раніше вони приймали препарати для схуднення.

Жовчні камені — “поширений” побічний ефект цих ліків. Водночас британський медичний регулятор наголошує: такі ризики постійно контролюють.

Цього тижня Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів оновило рекомендації щодо препаратів групи GLP-1, зокрема Wegovy. Там особливо звертають увагу на ризик гострого панкреатиту — захворювання, яке часто пов’язане з жовчними каменями.

Виробники Mounjaro, Wegovy та Saxenda підкреслюють: безпека пацієнтів — для них головне, і вони уважно відстежують усі повідомлення про побічні ефекти.

Що саме йде не так?

Ахмед Ахмед, практикуючий хірург, пояснює складність ситуації: “Поки що невідомо, чи викликають ін’єкції утворення каменів, чи це наслідок стрімкого схуднення, яке, своєю чергою, провокує їх появу”.

Швидке схуднення давно вважають фактором ризику — незалежно від методу. Люди, які дотримувалися суворих дієт ще до появи “уколів для стрункості”, стикалися з тими самими проблемами. Організм не завжди встигає адаптуватися до різких змін.

Саме тому лікарі наголошують: перш ніж робити висновки, потрібні масштабні та довгострокові дослідження.

Підпис до фото,У Британії 2024–2025 роки стали рекордними за кількістю видалень жовчного міхура за останнє десятиліття

За останніми оцінками вчених з Університетського коледжу Лондона, минулого року близько 1,6 мільйона дорослих британців робили ін’єкції для схуднення.

У більшості випадків досвід був позитивним, без ускладнень, пов’язаних із жовчними каменями.

Але є й інші історії.

“Я думала, що помираю”

Сью Пікок, мати п’ятьох дітей, розповідає: спершу ідея ін’єкцій для схуднення здавалася їй майже ідеальною. Після консультації з лікарем препарат Монджаро (Mounjaro) виглядав як сучасне й цілком логічне рішення.

Але вже за кілька тижнів у неї діагностували жовчні камені: щільні відкладення з холестерину та жовчі, що утворюються у жовчному міхурі. Лікарі повідомили: орган доведеться видалити.

Однак до операції справа не дійшла. Камені спровокували гострий панкреатит — небезпечне запальне захворювання підшлункової залози, яке в окремих випадках може бути смертельним.

“Мені здавалося, що я помираю. Біль був нестерпний. Я не могла нормально дихати, мене постійно нудило. Це був абсолютний жах”, — згадує Сью.

Підпис до фото,Дочки Сью Пікок тепер хвилюються, що мама може знову захворіти

Вона наголошує: до початку ін’єкцій не мала серйозних проблем зі здоров’ям і переконана, що саме препарат став пусковим механізмом хвороби.

“Це назавжди змінило моє життя. Мої діти тепер постійно бояться, що мені знову стане зле”.

Тривожна статистика

Препарати Wegovy та Saxenda схвалили у Британії 2021 року, а Mounjaro — у 2023-му.

У 2024–2025 роках в Англії провели 80 196 операцій з видалення жовчного міхура.

Для порівняння: у 2023–2024 роках таких операцій було 69 745. Зростання склало близько 15% — це найвищий показник за останні десять років.

В інструкціях до препаратів зазначено, що жовчні камені — частий побічний ефект.

Клінічні випробування також фіксували випадки запалення жовчного міхура: наприклад, при прийомі Mounjaro це траплялося у одного з сотні пацієнтів.

Водночас відомо, що жовчні камені можуть з’являтися й при різкому схудненні без будь-яких ін’єкцій — наприклад, на тлі суворих дієт.

Ризик вищий у жінок, людей старше 40 років та тих, хто живе з ожирінням, вказують медики.

Підпис до фото,Лікар Ахмед Ахмед підкреслює: потрібні надійні дослідження

За словами Ахмеда Ахмеда, без масштабних досліджень важко зрозуміти, що саме стоїть за зростанням кількості випадків. Він пропонує порівняти ін’єкції для схуднення та баріатричну хірургію — операції, які зменшують об’єм шлунка і, відповідно, апетит.

Таке дослідження допомогло б визначити, який метод ефективніший і з медичної, і з економічної точки зору.

Підпис до фото,Джеймс Х’юз помітив, що пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою стає більше

Хірург Джеймс Х’юз, який також спеціалізується на лікуванні ожиріння, визнає: препарати для схуднення “кардинально змінили підхід до лікування пацієнтів з ожирінням”. Але, як і його колега, він вважає, що довгострокові наслідки досі недостатньо вивчені.

“Ми дійсно помічаємо більше пацієнтів із жовчними каменями, — каже він. — Але часто важко зрозуміти, чи це пов’язано з ін’єкціями, чи проблема існувала раніше, просто її не виявили”.

Коли ризик стає особистим вибором

Однак для багатьох людей препарати стали справжнім порятунком.

67-річний Стів О’Фаррелл з Бристоля, дідусь і батько трьох дітей, розповідає, що боровся з надмірною вагою все доросле життя. Лише Mounjaro дав йому стабільний результат.

Він схуд більш ніж на 34 кілограми, майже відразу відчув прилив енергії і вперше за багато років зміг регулярно займатися спортом.

Підпис до фото,Ін’єкції для схуднення допомогли Стіву О’Фарреллу скинути більше ніж 34 кг

Стів підкреслює, що ретельно вивчив усю інформацію перед тим, як придбати препарат, і для нього можливі ризики — включно з жовчними каменями — були прийнятними.

“Неможливо діяти наосліп. Потрібно зважити плюси й мінуси. Рішення — за вами. І, чесно кажучи, видалення жовчного міхура — невелика ціна, якщо мова йде про серйозне схуднення”.

Підпис до фото,Стів О’Фаррелл вперше за багато років зміг регулярно займатися спортом

Що радять лікарі

Медики пояснюють: видалення жовчного міхура — поширена й загалом безпечна операція. Але, як будь-яке хірургічне втручання, вона несе певні ризики, зокрема інфекції та тромби.

Один зі способів зменшити ризики — не поспішати.

“Плавне, контрольоване схуднення знижує ймовірність утворення жовчних каменів”, — вказує хірург Джеймс Х’юз.

І він, і Ахмед Ахмед сходяться на одному: рішення про прийом таких препаратів не можна ухвалювати без чесної й детальної розмови з лікарем.

Виробники тим часом радять повідомляти про будь-які побічні ефекти, щоб якомога раніше виявляти потенційні проблеми.