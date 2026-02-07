Колишнього президента України Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року не було евакуйовано до Росії за його власною ініціативою – його фактично викрав президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться в книзі російського соціолога Костянтина Гаазе “Куди дрейфують диктатури? Російська автократія та вторгнення в Україну”, повідомляє російське видання “Медуза“, передають Українські новини.

У дослідженні, над яким автор працював близько 11 років, уперше опубліковані матеріали з внутрішнього листування Кремля та уряду РФ. Зокрема, книга детально описує події кінця лютого 2014 року та роль Януковича у підготовці анексії Криму.

За свідченнями колишніх високопосадовців силових структур РФ, 22 лютого 2014 року до Харкова прибув кортеж із Росії. Через охорону Януковичу передали прохання сісти до одного з автомобілів, нібито для розмови з Путіним по захищеному зв’язку. Після того як Янукович зайшов у мікроавтобус, кортеж різко рушив з місця.

У книзі стверджується, що кортеж намагалася переслідувати та навіть обстрілювати не “радикальна опозиція”, а охорона самого Януковича. Таким чином, його вивезення до Росії не було добровільним.

Автор зазначає, що Януковича згодом повернули до Криму також не з власної волі. Метою Кремля було створити формальну видимість законної зміни влади на півострові відповідно до українського законодавства, що дозволило б надалі провести так званий “референдум”.

Згідно з Конституцією Криму 1992 року, призначення голови уряду автономії потребувало погодження президента України. Саме тому, як зазначається в книзі, Януковича повернули до Криму для підписання необхідного документа. 27 лютого 2014 року він затвердив кандидатуру Сергія Аксьонова на посаду прем’єра Криму, після чого був знову вивезений до Росії.

У книзі також підкреслюється, що поширювану Кремлем версію про “порятунок” Януковича та його нібито прохання про допомогу автор вважає вигаданою.

Але є питання – кому і для чого знадобилося робити з Януковича жертву? Якими методами і через кого – справа десята. Спостерігаємо, чи не буде намагань знову якимсь чином "підсадити" Януковича на український трек.

