Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб
танків – 11 650 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од.
артилерійських систем – 37 036 (+22) од.
РСЗВ – 1 637 (+0) од.
засоби ППО – 1 295 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од.
крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од.
спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.
Дані уточнюються.