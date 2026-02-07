Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Вже дно? Вже дно – Трамп опублікував ролик з Бараком і Мішель Обамою в образі мавп (ВІДЕО)

Президент Дональд Трамп відмовився вибачатися в п’ятницю після того, як опублікував, а потім видалив расистське відео, на якому колишнього президента Барака Обаму та колишню першу леді Мішель Обаму зображено як мавп у джунглях, наполягаючи, що він не бачив фінальних кадрів із образливим вмістом і звинувачуючи в помилці співробітника, пише CNN.

Це пояснення, надане репортерам на борту Air Force One, стало першим визнанням того, що сам Трамп переглянув принаймні частину відео, яке змусило Білий дім перейти в режим контролю шкоди на більшу частину дня. Раніше Білий дім заявив, що після видалення відео співробітник опублікував його помилково.

Відео було опубліковано пізно в четвер увечері — і залишалося онлайн майже 12 годин — перш ніж Білий дім видалив його на тлі двопартійного обурення, включно з близькими союзниками Трампа. Однак президент у п’ятницю ввечері наполягав, що відео видалили «щойно ми дізналися про це».

«Я подивився на початок. Все було нормально», — сказав він, маючи на увазі першу частину відео, яка містила спростовані твердження про шахрайство в машинах для голосування.

«Це був дуже сильний пост щодо шахрайства на виборах», — продовжив він. «Ніхто не знав, що там було в кінці. Якби вони подивилися, то побачили б це, і, ймовірно, мали б здоровий глузд видалити».

Трамп сказав, що після перегляду першої частини відео передав його співробітнику, який, за його словами, мав переглянути до кінця.

«Хтось оступився і пропустив дуже маленьку частину», — сказав він.

Але коли його безпосередньо запитали, чи вибачиться він на тлі закликів республіканців зробити це, він відмовився.

«Ні», — сказав він. «Я не помилився».

Коли його наполягали, Трамп сказав, що засуджує расистську частину кліпу. «Звичайно, засуджую», — сказав він.

А коли пізніше запитали, чи може відео зашкодити позиціям республіканців серед чорних виборців, президент відповів негативно і захищав свої досягнення.

«До речі, я найменш расистський президент, який у вас був за довгий час», — сказав він.

Реакція республіканців

Заява Білого дому про провину співробітника з’явилася після серйозного обурення, включно від сенатора-республіканця Тіма Скотта, єдиного чорного республіканця в Сенаті, який назвав пост расистським і сказав, що Трамп має його видалити.

«Молюся, щоб це було фейком, бо це найрасистськіша річ, яку я бачив із цього Білого дому. Президент має видалити», — написав республіканець із Південної Кароліни, який також є головою комітету Сенату від республіканців з виборчої кампанії, у X.

Трамп і Скотт говорили про відео в п’ятницю вранці, перш ніж його видалили з фіду президента, розповів Трамп репортерам.

Раніше Білий дім захищав пост і применшував реакцію на відео, називаючи її «фейковим обуренням». Але незадовго до полудня посадовець сказав CNN: «Співробітник Білого дому помилково опублікував пост. Його видалено». Посадовець Сенату від республіканців сказав, що республіканські законодавці телефонували Трампу, щоб обговорити пост.

Контроверсія змусила Білий дім перейти в оборонну позицію, повідомили джерела, коли посадовці, радники та союзники зверталися до законодавців і ЗМІ, намагаючись спростувати будь-яку роль самого Трампа. Один радник Білого дому стверджував: «Президент не знав про це відео і був дуже розчарований співробітником, який його опублікував». Інший союзник намагався покласти провину на конкретного помічника.

Джерела, знайомі з використанням Трампом соцмереж, сказали, що президент часто публікує особисто в Truth Social — особливо пізно вночі та рано вранці — і часто особисто репостить дописи інших. Протягом дня, за словами джерел, він часто підписує пост ініціалами «DJT», щоб вказати, що зробив його особисто. Але джерела зазначили, що кілька близьких помічників — включно з Наталі Харп, яка іноді друкує пости, які їй диктують, і Деном Скавіньо, заступником керівника апарату, який керував акаунтами Трампа в соцмережах під час першого терміну, — також мають доступ.

Пастор Марк Бернс із Південної Кароліни, давній союзник Трампа, який служив неофіційним духовним радником, сказав, що говорив із президентом у п’ятницю про відео і закликав звільнити того, хто його опублікував.

«Президент чітко дав мені зрозуміти, що цей пост зробив співробітник, а не він», — написав Бернс у X. «Моя рекомендація президенту була прямою і твердою. Того співробітника слід негайно звільнити, а президент має публічно засудити цю дію».

Обами з’являються раптово і коротко наприкінці короткого відео, яке просуває неправдиві твердження, що машини для голосування допомогли вкрасти вибори 2020 року, з їхніми обличчями накладеними на тіла мавп. Коли з’являються зображення, приблизно на одну секунду, на фоні грає початок пісні «The Lion Sleeps Tonight».

Пост, який нагадує расистський троп порівняння чорних людей із мавпами, викликав швидку реакцію, включно від кількох республіканських законодавців, які мали близькі стосунки з Білим домом.

Конгресмен Майк Лоулер із Нью-Йорка, якого вважають одним із найбільш вразливих республіканців у Конгресі, засудив пост у Truth Social і закликав Трампа вибачитися.

«Пост президента неправильний і надзвичайно образливий — незалежно від того, чи навмисний, чи помилковий — і його слід негайно видалити з вибаченням», — написав Лоулер у X.

Інший республіканець із «синього» штату, який може зіткнутися з конкурентними перевиборами, конгресмен Нік ЛаЛота з Нью-Йорка, також закликав Трампа видалити пост.

А за хвилини до видалення двоє близьких союзників Білого дому в Сенаті — Піт Рікеттс із Небраски та Роджер Вікер із Міссісіпі — публічно закликали Трампа вибачитися, що свідчить про те, що критика всередині партії почала наростати.

«Це абсолютно неприйнятно», — написав Вікер, голова комітету Сенату з питань збройних сил, у X. «Президент має видалити це і вибачитися».

Незважаючи на обурення деяких республіканських законодавців, двоє найвищих лідерів республіканців у Сенаті — Джон Тун і Джон Баррассо — не коментують контроверсію. Помічники сенаторів сказали, що повідомлять CNN, якщо вони вирішать відреагувати.

Білий дім змінює тон

Видалення посту стало різким поворотом від кількох годин раніше, коли прес-секретар Білого дому Каролін Левітт відмахнулася від початкового обурення.

«Це з інтернет-мему-відео, де президента Трампа зображено як Короля джунглів, а демократів — як персонажів з „Короля Лева“», — сказала Левітт у заяві. «Припиніть фейкове обурення і повідомляйте про щось, що дійсно важливо для американського народу сьогодні».

Кліп з Обамами, який був вставлений у кінець довшого відео, що просуває безпідставні теорії змови щодо виборів, здається, походить із відео, опублікованого минулого жовтня користувачем X із підписом «Президент Трамп: Король джунглів».

У тому оригінальному відео кількох відомих демократів зображено як різних тварин, а Обам як мавп.

Користувач X, який опублікував те відео, здається, той самий, хто першим опублікував відео, яке Трамп поширив у жовтні, де президент у короні летить на винищувачі і скидає лайно на протестувальників на мітингу «No Kings».

Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, єдиний чорний лідер партії в Конгресі, розкритикував Трампа у відео в Instagram. «До біса Дональда Трампа та його мерзенну, расистську і злоякісну поведінку. Цей хлопець — нестримний падлюка», — сказав демократ із Нью-Йорка.

Колишня віцепрезидентка Камала Харріс розкритикувала пояснення Білого дому, написавши в X: «Ніхто не вірить цьому прикриттю від Білого дому, особливо після того, як вони спочатку захищали пост. Ми всі чітко бачимо, хто такий Дональд Трамп і у що він вірить».

Офіс губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома засудив відео в пості в X: «Огидна поведінка президента. Кожен республіканець має засудити це. Зараз».

Расистський кліп був одним із багатьох постів, які поширював акаунт Трампа пізно в четвер увечері до ранку п’ятниці, багато з яких поширювали відео чи пости інших, що хвалили Трампа та його агенду й атакували демократів.

За хвилини до поширення відео з Обамами Трамп двічі поширив восьмихвилинне відео, яке стверджувало, що Республіканська партія була заснована «з однієї первинної, але моральної причини, і ця причина полягала в тому, щоб зупинити розширення рабства».

Інший пост приблизно в той час містив кліп із TikTok-відео, де чоловік звинувачує демократів у тому, що вони «анти-чорні люди».

Кілька інших постів, які Трамп поширив у четвер увечері, просували неправдиві твердження про втручання у вибори 2020 року, включно з одним, який, здається, звинувачував держсекретаря Мічигану в набиванні скриньок бюлетенями.

Останній приклад суперечливого використання соцмереж Трампом

Цей інцидент — найновіший приклад критики Трампа за поширення расистського контенту на його платформі в соцмережах.

Минулого року президент опублікував ймовірне AI-відео, де Барака Обаму арештовують в Овальному кабінеті. Пізніше того ж року Трамп і члени його адміністрації поширювали цифрово змінені зображення та відео лідера меншості в Палаті Хакіма Джеффріса в фальшивій вусах і сомбреро, образи, які Джеффріс публічно назвав расистськими.

Трамп також має довгу історію публікації та репостів теорій змови та інших неправдивих тверджень. Але для президента надзвичайно незвично видаляти пост у соцмережах — і ще рідше вибачатися чи брати відповідальність за пости, що ображають великі групи людей.

Коли він балотувався на президента в жовтні 2015 року, Трамп ретвітнув пост, що ставив під сумнів психічну придатність жителів Айови.

Той пост видалили через кілька годин, і Трамп поклав провину на «молодого інтерна» в заяві: «Молодий інтерн, який випадково зробив ретвіт, вибачається». Він зрештою програв кокус в Айові.

Але Трамп також поділився деякими поглядами на свою філософію соцмереж, сказавши CNN у серпні того року: «Знаєте, я ретвітю — я ретвітю не просто так».