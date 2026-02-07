Росія здійснює чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України.

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень – у більшості регіонів застосовані АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ, повідомляє Укренерго.

Наразі атака ще триває. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго Вашого регіону