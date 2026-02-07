Колишній заступник міністра юстиції РФ Сергій Тропін, імовірно, потонув у власній ванні. Росіянина знайшли без ознак життя у його квартирі в Москві.

Про смерть Сергія Тропіна повідомляє 6 лютого російський Telegram-канал “112”, за даними якого ексзаступник міністра потонув у ванні у квартирі в Пресненському районі Москви. Російське пропагандистське інформаційне агентство “РИА Новости” із посиланням на джерела також пише, що тіло Тропіна знайшли в центрі столиці РФ, пише Фокус.

“У квартирі будинку на 3-й Червоногвардійській вулиці був виявлений мертвим Сергій Тропін”, — сказав інсайдер агентства серед російських силовиків.

За словами джерела, смерть “не носить кримінальний характер”.

На момент публікації новини точна причина смерті Тропіна не оголошувалася, коментарів від Слідчого комітету РФ та Міністерства юстиції щодо інциденту також не було.

Сергій Тропін обіймав посаду заступника голови Міністерства юстиції РФ з лютого 1996-го по березень 1997 року.

Сьогодні стало відомо про смерть віце-президента «Транснєфті» Андрія Бадалова, який випав з балкона 17 поверху будинку на Рубльовському шосе. Сам він проживав у цьому ж будинку на 10 поверсі. Зараз на місці події працюють співробітники оперативних служб.

62-річний Бадалов працював у «Транснєфті» з 2021 року. Він курирував питання цифрової трансформації та інформаційних технологій.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, з 2022 року загинули вже щонайменше 17 топменеджерів, пов’язаних із найбільшими російськими компаніями.

2022 рік

Леонід Шульман, 60 років, керівник транспортної служби «Газпром інвест». Його було знайдено з ознаками суїциду у ванні заміського будинку.

Олександр Тюляков, 61 рік, топ-менеджер фінансового підрозділу «Газпрому». Знайдений мертвим у гаражі свого будинку під Петербургом.

Владислав Аваєв, 51 рік, колишній віце-президент «Газпромбанку». Знайдений застреленим у зачиненій квартирі в Москві, поруч виявлено тіла його дружини і дочки.

Сергій Протосеня, 55 років, колишній топ-менеджер «Новатека». Його тіло було виявлено на віллі в Іспанії, поруч із тілами дружини і дочки.

Олександр Суботін, 43 роки, колишній член правління «Лукойлу». Помер у підвалі будинку шамана в Підмосков’ї, куди він приїхав нібито для того, щоб вилікуватися від похмілля.

Юрій Воронов, 61 рік, директор компанії-підрядника «Газпрому» «Астра Шиппінг». Знайдений з вогнепальним пораненням у басейні свого будинку під Петербургом.

Равіль Маганов, 67 років, голова ради директорів «Лукойлу». Випав з вікна ЦКБ у Москві.

Павло Пчельников, 52 роки, директор з комунікацій «Цифрової логістики» (РЖД). Знайдений з ознаками суїциду на балконі своєї квартири в Москві.

Павло Антов, 65 років, депутат і засновник «Володимирського стандарту». Випав із вікна готелю в Індії.

Іван Печорін, 39 років, директор державної корпорації розвитку Далекого Сходу і Арктики. Випав з катера під час прогулянки морем біля острова Руський.

2023 рік

Христина Байкова, 28 років, віцепрезидентка «Локо-Банку». Випала з вікна 11-го поверху своєї квартири після вечірки.

В’ячеслав Ровнейко, 59 років, директор Міжрегіонального паливного союзу, засновник Urals Energy, співвласник Nafta (B) N.V. Знайдений мертвим у своєму будинку на Рубльовці.

Ігор Шкурко, 51 рік, перший заступник голови «Якутськенерго», колишній депутат «Единой России». Знайдений мертвим у СІЗО Якутська.

Володимир Некрасов, 66 років, голова ради директорів ПАТ «Лукойл». Помер від гострої серцевої недостатності після п’ятиденного запою.

2024 рік

Віталій Робертус, 53 роки, віцепрезидент «Лукойлу». Його знайшли мертвим у кабінеті офісу «Лукойлу» на Стрітенському бульварі з ознаками суїциду.

Михайло Рогачов, 66 років, виконавчий директор ОНЕКСИМ (2008-2011), голова Російського фонду технологічного розвитку (2011-2015). Випав із вікна 10-го поверху житлового будинку в Москві.

2025 рік

Андрій Бадалов, 62 роки, віце-президент з ІТ ПАТ «Транснефть». Випав з балкона 7-го поверху будинку на Рубльовці.