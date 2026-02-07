Уночі та вранці росія завдала чергового масштабного удару по Україні, застосувавши сотні шахедів, ракети «Калібр» та ракети зі стратегічної авіації Ту. Основний удар — по енергетиці та критичній інфраструктурі. Під прицілом насамперед був Захід країни, але вибухи й руйнування зафіксовані по всій Україні.

Що відомо на зараз.

Івано-Франківська область — повідомлялося про ракети, що прямували в напрямку Бурштинської ТЕС, міський голова попередив про можливі серйозні перебої з електроенергією та закликав мешканців запастися водою.

Львівщина — під атакою опинилися Добротвірська ТЕС та електропідстанції. Наслідки уточнюються, в області фіксують стрибки напруги.

Дніпропетровщина — у Дніпрі пошкоджене комунальне підприємство, знищені будівлі, тролейбуси та інший транспорт. В області — руйнування житла, газогону й автомобілів.

Рівне — після удару над містом здійнявся стовп диму.

Харків — ворожий дрон влучив у Холодногірському районі міста.

Вибухи також пролунали у Кропивницькому, Вінниці, Києві та області, на Тернопільщині та Хмельниччині.

Сьогоднішній удар — наймасовіший у цьому році за кількістю запущених «Шахедів», — моніторингові пабліки.

Основна ціль атаки — енергетична інфраструктура в Рівному, Бурштині, Стриї, Добротворі, Ладижині, районі Макарова, на прифронтових територіях.