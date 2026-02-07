Як повідомляло Інше ТВ, З 1 січня 2026 року в центрах первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва розпочалося безоплатне щеплення для дівчат 12-13 років проти ВПЛ (ФОТО).

Станом на зараз в закладах охорони здоров’я Миколаєва вже щепили 609 дівчат.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді з посиланням на УОЗ ММР, передає Інше ТВ.

Щеплення проводять вакциною Gardasil 9 (Нідерланди). Вона захищає від дев’яти найбільш онкогенних типів ВПЛ, які можуть призводити до розвитку раку шийки матки та інших онкологічних захворювань.

Як зазначається, безкоштовну вакцинацію коштом держави можуть отримати лише дівчата віком від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів.

Тож батьків закликають не зволікати та подбати про здоров’я своїх дітей — зробити дівчатам щеплення від ВПЛ вчасно.