Російські злочинці здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України.

Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень.

Атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Диспетчером «Укренерго» активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків.