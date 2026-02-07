Заступник начальника ГРУ Володимир Алексєєв, у якого стріляли напередодні, прийшов до тями, підозрюваного в замаху затримано. Про це повідомив канал «РЕН ТВ», але швидко почистив інформацію – видалив, що кілера було затримано в Дубаї.

Про це повідомляє ASTRA.

Спочатку “РЕН ТВ” повідомив, що “до затримання підключені міжнародні спецслужби”, а “підозрюваного везуть з Дубая, куди раніше вони відлетіли, щоб втекти”. Пізніше ця інформація була видалена, але у ASTRA збереглася первісна версія посту.

«Комерсант» із посиланням на джерело, близьке до слідства, пише, що підозрюваного вже доставили на допит, а 8 лютого йому мають обрати запобіжний захід.

“Комерсант” з посиланням на джерела в правоохоронних органах напередодні повідомляв, що Алексєєв перебуває в реанімації у важкому стані – одна з куль зачепила життєво важливі органи.