Переговорники США та України обговорили амбітну мету на березень – укладення Росією та Україною мирної угоди, хоча, за словами трьох джерел, знайомих з цим питанням, цей термін, ймовірно, буде перенесено через відсутність згоди щодо ключового питання – території.

Про це пише Reuters.

Згідно з рамковою програмою, яку обговорюють переговорники США та України, будь-яка угода буде винесена на референдум українських виборців, які одночасно голосуватимуть на національних виборах, повідомляють п’ять джерел, які попросили залишитися анонімними для обговорення приватних дискусій.



Переговорна команда США, яку очолює спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, на нещодавніх зустрічах в Абу-Дабі та Маямі заявила українським колегам, що було б найкраще, якби це голосування відбулося найближчим часом, повідомили три з цих джерел.

Американські переговірники заявили, що Трамп, ймовірно, більше зосередиться на внутрішніх справах, оскільки наближаються листопадові проміжні вибори до Конгресу, а це означає, що високопосадовці США матимуть менше часу та політичного капіталу для укладення мирної угоди, повідомили два джерела.

Другий раунд переговорів за посередництва США завершився в четвер в Абу-Дабі звільненням 314 військовополонених та зобов’язанням відновити переговори найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч, ймовірно, відбудеться найближчим часом у Сполучених Штатах.



ОБГОВОРЮВАЛИ ГОЛОСУВАННЯ У ТРАВНІ

Два джерела повідомили, що американські та українські чиновники обговорювали можливість проведення національних виборів та референдуму у травні. Але кілька джерел, які мають доступ до переговорів, назвали запропоновані США терміни фантастичними.

Українські виборчі органи прогнозують, що для організації виборів за нинішніх умов знадобиться близько шести місяців.

«Американці поспішають», – сказало одне джерело, знайоме з цим питанням, додавши, що голосування можна організувати менш ніж за шість місяців, але це все одно займе значний час.

Організація таких виборів вимагатиме законодавчих змін, оскільки такі голосування заборонені під час воєнного стану в Україні. Це також буде дорого.

Україна хоче припинення вогню протягом усієї виборчої кампанії, щоб захистити цілісність референдуму, і каже, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій, повідомило одне з джерел.

«Позиція Києва полягає в тому, що нічого не можна домовитися, поки не будуть надані гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та партнерів», – сказало джерело.



КРАЙНІЙ ТЕРМІН МИРНИХ переговорів ВИКЛИКАЄ СКЕПТИЦИЗМ



Хоча Україна направила на мирні переговори високопоставлених політичних делегатів, включаючи керівника апарату Зеленського та голову його парламентської фракції, російська переговорна команда зосереджена на військовій тематиці та очолює керівник військової розвідки ГРУ адмірал Ігор Костюков.

Заступник Костюкова, генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, був розстріляний у Москві в п’ятницю невідомим нападником. Міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну у вбивстві генерала з метою саботажу мирних переговорів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив Reuters, що Київ не має нічого спільного з нападом.

Один український чиновник заявив, що Зеленський відкритий до ідеї виборів найближчим часом, що неодноразово виникало як вимога США з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року.

Зеленський, чия підтримка знизилася з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, але залишається значно вище 50%, впевнений у своїй перемозі, сказав цей чиновник.

Найбільшою перешкодою для досягнення найближчого миру в Україні є відсутність ясності щодо долі східного регіону Донбасу, повідомили кілька джерел.

Росія вимагає контролю над усім Донбасом як частини будь-якого потенційного мирного врегулювання, навіть попри те, що Київ все ще контролює понад 2000 квадратних миль (5180 квадратних км) території. Україна називає цю вимогу неприйнятною, хоча київські чиновники висловили готовність до вивчення креативних рішень, таких як демілітаризована або зона вільної торгівлі.

«Досі немає прогресу в територіальному питанні», – сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Доля Запорізької електростанції, найбільшої атомної електростанції в Європі, яка розташована на окупованій Росією території, також виявилася каменем спотикання.

Одне джерело зазначило, що Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролював би станцію та розподіляв би свою електроенергію як між Росією, так і між Україною. Москва наполягає на тому, що вона контролює станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною, сказало джерело.

Якщо ці питання будуть вирішені, українські виборці все ще можуть відхилити будь-які територіальні поступки, винесені на референдум.