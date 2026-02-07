США хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів. Про це та про інше з переговорів та навколо них розповів президент Зеленський сьогодні під час спілкування з журналістами.

США повідомили, що робитимуть все, аби війна закінчилася до червня. Крім цього, Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan — графік етапів і домовленостей. Інформації про можливий вихід США з процесу переговорів Україна не отримувала. Американська сторона також пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період, повідомляють Новини Live.

США запропонували вперше двом переговорним групам — України та РФ — зустрітися в США, у Маямі, через тиждень.

Україна підтвердила свою участь, повідомив президент.

Зеленський також заявив, що спільного розуміння щодо ЗАЕС сторони поки не знайшли. Також різні погляди і щодо вільної економічної зони.

“Стоїмо, де стоїмо” – Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу на перемовинах

“Це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд”, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони – сторони обговорювали це питання.

Загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – “стоїмо, де стоїмо”. Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали”.

Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Але для цього потрібні підготовчі елементи.

США пропонують Україні та РФ деескалацію щодо енергетики: Україна погодилася, РФ поки не підтвердила

-Росія поки що ні. Вони (переговорна група, — ред.) зазвичай їдуть в Росію, а потім передають відповідь.

Президент також повідомив, що є зміни в риториці росіян на переговорах на більш конкретну, але віри їм немає.

Знищення окупантів на фронті

РФ поповнює армію на 40 тисяч чоловік на місяць, наші військові знищують 30-35 тисяч окупантів — убитими та тяжко пораненими.

Путіну потрібна пауза через економіку

– Дефіцит бюджету в РФ на 2025 рік – понад $100 млрд. Цього року буде ще більше. Думаю, Путін думає про паузу у війні.

У РФ скорочують виплати військовим за стабільних темпів контрактної служби. 10 тисяч солдатів КНДР залишаються на території РФ за домовленістю — вони не заходять до України.

Про візит радника Макрона до Москви

-Еммануель шукає альтернативний діалог з Росією, щоб Європа була в процесі закінчення війни та мала свій голос.

Без гарантій безпеки не може бути закінчення війни. Однією з можливостей, запропонованих США, є те, щоб усі угоди підписувалися приблизно в один час.

США підтвердили свою участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією

За його словами, військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю за режимом припинення вогню у разі ухвалення відповідного політичного рішення. Моніторинг здійснюватимуть Україна, Росія та Сполучені Штати.

Існує ймовірність підписання документів між Америкою і російською стороною – розвідці відомо про “пакет Дмітрієва”

Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, обсяг “пакету економічного співробітництва між Америкою та Росією” – близько 12 трильйонів доларів.

– Є також різні сигнали і в медіа і не тільки, що там можуть бути також питання, які пов’язані з Україною. Наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас.