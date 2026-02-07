Замах на на генерал-лейтенанта Міноборони РФ, заступника начальника російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алєксєєва міг бути викликаний його роллю у придушенні повстання «вагнерівців» у червні 2023 року.

Про це пише Washington Post із посиланням на власні джерела.

Кремль одразу звинуватив у цьому Україну, яка вбила кількох високопосадовців російських військових з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Однак російська влада не надала доказів, і деякі російські коментатори припустили, що Алексєєв має ворогів у Росії.

Напад стався на наступний день після того, як російські, українські та американські посадовці завершили дводенні переговори в Абу-Дабі, спрямовані на припинення війни Росії, — з незначним прогресом або без нього.

Після завершення зустрічей Вашингтон і Москва заявили, що відновлюють військовий контакт, який був призупинений через війну. Але прориву не було, оскільки Росія продовжує вимагати від України здати територію в обмін на припинення вогню.

Делегація Москви в Абу-Дабі складалася з військових та розвідувальних посадовців, її очолював начальник Алексєєва, адмірал Ігор Костюков, голова ГРУ.

Відповідальність за напад на Алексєєва ніхто не взяв на себе, але Росія швидко вказала на президента України Володимира Зеленського та звинуватила Київ у спробі зірвати переговори в Абу-Дабі.

«Напад на генерал-лейтенанта Алексєєва підтвердив намір режиму Зеленського зірвати переговори», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

На цьому зображенні, зробленому з відео та наданому прес-службою Міністерства оборони Росії, 23 червня 2023 року генерал-лейтенант Володимир Алексєєв розмовляє з військовослужбовцями в нерозголошеному місці. (AP)



Хоча українські служби безпеки вели багаторічну кампанію вбивств та інших нападів на кремлівських інсайдерів, нинішні та колишні західні чиновники служби безпеки заявили, що є підстави сумніватися в тому, чи стоїть Україна за стріляниною в Алексєєва.



За словами чиновників, напади на нього в той час, коли його начальник, Костюков, брав участь у переговорах під керівництвом США щодо припинення війни, можуть ризикувати зірвати ці переговори та розлютити адміністрацію Трампа.

Українські служби безпеки «вже здійснювали такі напади в минулому, але було б досить божевільно з їхнього боку робити це зараз», – сказав колишній високопоставлений чиновник розвідки США.

Колишній чиновник також зазначив, що участь у цих переговорах Кирила Буданова — колишнього керівника управління військової розвідки України, а нині керівника апарату Зеленського — підвищила ставки для Києва, якщо буде доведено, що колишнє агентство Буданова пов’язане зі спробою вбивства.

«Ми не дурні, повірте мені», – сказав колишній високопоставлений чиновник служби безпеки України, який тісно співпрацював з Будановим.

Колишній чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію, сказав, що «набагато більш імовірно», що замах на Алексєєва був пов’язаний з «внутрішньою проблемою», зокрема роллю генерала у придушенні повстання групи Вагнера, потужного російського воєнізованого формування, у 2023 році.

Алексєєв брав безпосередню участь у придушенні цього повстання і з’явився на відеозаписі зустрічі з лідером Вагнера Євгеном Пригожиним, перш ніж той загинув в авіакатастрофі, яку широко підозрюють у організованій російськими розвідувальними службами.



Деякі російські коментатори припустили, що Алексєєв міг бути мішенню для суперників або ворогів у Росії, і що зрив і без того невдалих переговорів про припинення вогню, як припустив Лавров, був малоймовірним мотивом.

«Давайте будемо чесними, переговори вже йдуть без жодних видимих ​​результатів; явно нема чого порушувати», – опублікував у п’ятницю один російський Telegram-канал під назвою «Тимчасовий губернатор 2».

Перебування Алексєєва на посаді високопосадовця ГРУ збігається з відомими операціями, пов’язаними з агентством, включаючи злом комп’ютерів Національного комітету Демократичної партії перед президентськими виборами в США 2016 року; отруєння російського перебіжчика Сергія Скрипаля в Солсбері, Англія; та операції ГРУ в Сирії.

Українські розвідувальні служби взяли на себе відповідальність за деякі з численних нападів на російських командирів далеко від лінії фронту, зокрема в столиці Росії.

За даними західних та українських представників служб безпеки, з моменту вторгнення Росії у 2022 році українські служби безпеки здійснили серію смертельних нападів на російських військових лідерів та інсайдерів Кремля.

Щонайменше троє інших високопосадовців загинули внаслідок вибухів поблизу будинків у Росії: Фаніл Сарваров, начальник Департаменту оперативної підготовки Генерального штабу; Ярослав Москалик, заступник начальника Департаменту оперативної підготовки Генерального штабу; та Ігор Кирилов, начальник російських військ ядерного, біологічного та хімічного захисту, який загинув у грудні 2024 року, коли біля його будинку вибухнула бомба, захована в електросамокаті.

Пізніше український чиновник заявив, що київська розвідка відповідальна за напад на Кирилова, назвавши його «законною ціллю», оскільки він наказав застосувати заборонену хімічну зброю проти України.

У 2023 році колишнього командира російського підводного човна Станіслава Ржицького поранили в груди та спину під час пробіжки в парку в Краснодарі. Це вбивство пов’язане з українською військовою розвідкою ГУР та використанням Ржицьким фітнес-додатку, який відображав його регулярні маршрути бігу.

Того ж року служба внутрішньої безпеки України, СБУ, організувала вибух автомобіля, в результаті якого загинула дочка Олександра Дугіна, ультраправого російського політичного ідеолога, який виступав за знищення України як суверенної країни, за даними українських та західних силовиків.

Нагадаємо також: Кривавий шлях генерала Алексєєва. Чим відомий уродженець України, заст. начальника ГРУ