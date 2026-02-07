Любите хрумкі закуски, але звичайна капуста вже набридла? Ділимося рецептом маринованої капусти “Пелюстка” з буряком і часником.
Вона готується швидко, виходить дуже смачною та неймовірно ароматною! Рецептом поділилися Добрі новини.
Основні інгредієнти:
- 1,3 кг капусти білокачанної;
- 1 шт. (280 г) буряка;
- 5 (20 г) зубчиків часнику;
- 60 мл рослинної олії.
Для маринаду:
- 1,5 л води;
- 150 г цукру;
- 3 ст. ложки солі;
- 150 мл столового оцту 9%;
- 6 шт. чорного перцю горошком;
- 3 шт. лаврового листка.
Для прикраси (за бажанням):
- 1 гілочка свіжої петрушки.
Спосіб приготування:
Спершу підготуємо продукти. Для маринування капусти також знадобиться банка із кришкою об’ємом 3 л.
Миємо капусту, видаляємо качан і пошкоджені листки. Нарізаємо капусту невеликими квадратиками із стороною приблизно 4 см.
Очищаємо буряк і нарізаємо брусочками середнього розміру. Очищаємо зубчики часнику. Нарізаємо їх пластинами (для більш інтенсивного смаку) або злегка придавлюємо ножем (для м’якого смакового відтінку).
На дно трилітрової банки викладаємо трохи нарізаного буряка і 1 подрібнений зубчик часнику. Додаємо шар капусти і трохи все утрамбовуємо. Повторюємо шари, чергуючи шматочки капусти, буряки і часник.
Вливаємо рослинну олію. Якщо в банці залишилося вільне місце, додаємо ще трохи капусти для того, щоб заповнити її доверху (приблизно до 1,5 кг загальної ваги).
Готуємо маринад. Вливаємо у каструлю воду, сіль і цукор. Додаємо лавровий лист і чорний перець горошком. Доводимо суміш до кипіння, помішуючи, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.
Коли маринад закипить, вливаємо оцет. Перемішуємо маринад і вимикаємо вогонь. Невеликими порціями, з перервою в кілька секунд, вливаємо гарячий маринад у банку (так скло поступово прогрівається і банка не трісне від різкого перепаду температур).
Закриваємо банку кришкою і залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. Коли капуста і маринад охолонуть, ставимо банку в холодильник для подальшого маринування капусти.
Починати дегустувати мариновану капусту можна вже через 12-15 годин, але чим довше маринується капуста, тим вона смачніша. Рекомендований термін зберігання готової закуски – до 7 днів. От і все, маринована капуста “Пелюстка” готова до подачі. Смачного!