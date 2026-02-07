Антипатія до США і Трампа в Європі зросла до максимуму за останні 10 років.

Як пише The Guardian, опитування YouGov, проведене в шести країнах Європи – Данії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії – показало, що спроба Трампа захопити Гренландію призвела до того, що європейці рішуче налаштувалися проти США, передає Телеграф.

Головні цифри катастрофи

Антипатія: Негативне ставлення до США підскочило до 84% у Данії та 62% у Франції.

Втрата союзника: У Данії лише 26% вважають США другом (у 2023-му таких було 80%!).

Автономія понад усе: Більшість європейців (41-55%) тепер вважають, що стратегічна незалежність ЄС важливіша за трансатлантичний союз.

Парадокс залежності: Попри злість на Білий дім, 63-78% європейців визнають: безпека та мир у Європі досі залежать від США. Ми спостерігаємо ситуацію “ненавиджу, але потребую”.

