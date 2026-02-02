Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер дав велике інтерв’ю, в якому прояснив свою позицію щодо війни в України і позиції Трампа у світових процесах, зокрема в європейських.

-Коли в 2022 році росія вторглася в Україну, я думав, що ми побачимо лідера вільного світу, нового Рейгана, який скаже: «Пане путіне, забирайтеся з України». Але цього не сталося. Натомість ми бачимо повернення до імперського мислення, — цитує прем’єр-міністра Бельгії Барт Де Вевера Zn.ua.

«Ми бачимо, як американська адміністрація каже: між путіним і Зеленським ми не обираємо сторону. Між тиранією, що вторгається, і демократією, США заявляють, що не стають на чийсь бік.

Це нова ера імперського мислення, з імперськими півкулями та дипломатією канонерок.

Цей рівень може зникнути після Трампа, але ми не можемо на це сподіватися. Може стати краще, а може стати ще гірше.

Тому нам потрібно виконати домашнє завдання. Ми мали б прокинутися вже давно. Ось так.

Про Трампа – “Я не називав його монстром”…

-Я сказав, що коли старе відмирає і якщо атлантизм зникне — а я теж люблю Америку…У нас удома це було майже релігією. У нас висів портрет Рейгана і розп’яття.

І мій батько молився — я завжди задавався питанням: кому саме він молиться насправді.

Ось звідки я родом. Я, мабуть, найбільш проамериканський хлопець, якого можна знайти.

Але для танго потрібні двоє. У шлюбі потрібно кохати одне одного.

І якщо атлантизм закінчиться, разом із ним піде й глобалізація — і ми станемо її жертвами.

І, звісно, якщо в межах союзу тобі погрожують насильством і ти не проводиш там червону лінію — то де ти її проведеш узагалі? Тож ми ввічливо і чемно донесли це повідомлення. Це я можу сказати.

Я не буду розповідати, якою була реакція. Але, думаю, найближчим часом до Білого дому мене не запросять. На цьому й зупинимося.

Обама це почав, Трамп додав відверту неприязнь – йому заважає ЄС

-Трамп додав до цього ще один вимір, бо Обама вже закликав нас зробити те, що було потрібно, а ми цього не зробили. Трамп додав інший елемент — свою відверту неприязнь до самої ідеї Європейського Союзу.

Коли він каже, що любить Європу, він має на увазі, що йому до вподоби 27 окремих країн, які житимуть у васальній залежності або дрейфуватимуть у бік рабства.

Єдина економіка, достатньо потужна, щоб йому протистояти, — це економіка Європейського Союзу.

І йому це не подобається. А ще — чинник «великої палиці»: той, у кого вона є, тобто Сполучені Штати, тепер показав нам, що готовий застосувати її і проти нас. Це переломний момент. Такого ми ще не бачили.

Не лише те, що він більше не робить так, як ми хочемо, а й те, що він наважується нам погрожувати силою. Це справді переломний момент.

Тепер ми бачимо всі свої слабкі місця й мусимо визнати: можливо, ми поставили віз попереду трійки коней.

Нагадаємо, прем’єр Бельгії раніше став відомим своєю заявою про те, що Москва йому погрожує, і що світ не хоче, щоб РФ програла