Миколаївські рятувальники 6 разів надавали допомогу громадянам, які потрапили в скрутне становище через негоду.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, рятувальники буксирували карети швидкої допомоги зі складних через негоду ділянок доріг, транспортувати хворих та вилучали автомобіль із кювету.

Епізоди сталися у Баштанському (с. Зелений Клин та с. Мар’янівка Баштанської громади), Миколаївському (с. Надбузьке Веснянської громади, автодорозі Т-1513 Куцурубської громади) районах та м. Вознесенськ Вознесенського району.

Від ДСНС залучались 24 співробітника, 6 спецавтомобілів.

Як повідомляло Інше ТВ, Влада Миколаєва звітує про боротьбу з наслідками поганих погодних умов – робота комунальників у цифрах (ФОТО)