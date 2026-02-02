Другий день поспіль ворог цілеспрямовано б’є по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини. Серія ударів безпілотниками по станції та локомотивному депо Конотоп тривала з учорашнього вечора: пошкоджені колії, територія станції, ремонтний цех, адміністративна будівля депо, виникли пожежі.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“До ліквідації наслідків залучали пожежний поїзд. На щастя, працівники перебували в укриттях.

Це не випадкові удари. Це системний терор проти цивільної логістики, проти людей, які тримають рух, зв’язок і країну разом.

Попри пошкодження й затримки, залізничники продовжують роботу”.