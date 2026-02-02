1 лютого на території Миколаївщини зареєстровано п’ять пожеж. Всі вони виникли на території приватних домоволодінь, на одній з них загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Висунськ Березнегуватської громади Баштанського району горів матрац в літній кухні. В помешканні виявлено тіло загиблого чоловіка 1949 р. н. Пожежу на незначній площі ліквідували очевидці до прибуття підрозділу ДСНС.

Інші епізоди виникли:

– у с. Олександрівка Горохівської громади Баштанського району горів гараж та автомобіль на території приватного домоволодіння площею 30 кв. м. До гасіння залучався черговий караул підрозділу ГУ ДСНС та місцева пожежна охорона с. Горохівське;

– у м. Первомайськ зайнялась котельня на приватній території, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв. м;

– у м. Вознесенськ Вознесенськ горів житловий будинок площею 10 кв. м;

– у м. Первомайськ зайнялась літня кухня. Пожежу площею 10 кв. м загасили місцеві вогнеборці.

В усіх випадках причини пожеж встановлюються. Від ДСНС залучались 24 співробітники, 6 спецавтомобілів.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині було три пожежі