31 січня на території Миколаївщини зареєстровано дві пожежі в житловому секторі та одна пожежа на автотранспорті.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у мкр. Матвіївка міста Миколаєва горів приватний житловий будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 кв. м. Вогнем знищено шафа телевізор, побутові речі.

У с. Привільне Привільнянської громади Баштанського району горіла покрівля та кімната приватного житлового будинку. Надзвичайники загасили займання на площі 20 кв. м, вогнем знищено частину покрівлі.

Причини пожеж встановлюються.

Також горів мікроавтобус у с. Шевченкове Шевченківської громади Миколаївського району. Причиною займання послугувало коротке замикання електропроводки. Площа пожежі склала 5 кв. м.

Від ДСНС залучались 16 співробітників, 4 спецавтомобілі, допомагали у гасінні відділення місцевої пожежної охорони «Привільне» та «Шевченківське».

