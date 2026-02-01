31 січня на території Миколаївщини зареєстровано дві пожежі в житловому секторі та одна пожежа на автотранспорті.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.
Так, у мкр. Матвіївка міста Миколаєва горів приватний житловий будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 кв. м. Вогнем знищено шафа телевізор, побутові речі.
У с. Привільне Привільнянської громади Баштанського району горіла покрівля та кімната приватного житлового будинку. Надзвичайники загасили займання на площі 20 кв. м, вогнем знищено частину покрівлі.
Причини пожеж встановлюються.
Також горів мікроавтобус у с. Шевченкове Шевченківської громади Миколаївського району. Причиною займання послугувало коротке замикання електропроводки. Площа пожежі склала 5 кв. м.
Від ДСНС залучались 16 співробітників, 4 спецавтомобілі, допомагали у гасінні відділення місцевої пожежної охорони «Привільне» та «Шевченківське».
