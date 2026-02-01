Так, Юлія Мендель ніяк не може забути Андрія Єрмака. Нагадаємо, на початку грудня минулого року вона поділилася своїми думками про його роль в українській політиці і заявила, що “Єрмак – небезпечна людина, він забороняв виконувати накази Зеленського”.

Тепер вона пішла далі і написала

Про Єрмака і магію

2019 року в Офіс президента на брифінг прийшов журналіст, який опісля брифінгу побіг не за Президентом, а за тоді його радником Андрієм Єрмаком з питанням на камеру: «Що ви робили на кладовищі разом з ІМ’Я?» Це питання журналіст повторив кілька разів, тому я все добре розчула. Таке питання я чула вперше в своєму житті, воно залишилося поігнорованим, а матеріалу я так ніколи і не знайшла.

2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим.

2023 року людина з важливої служби розповіла мені, як Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів.

2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці.

Тепер про це публічно говорять правоохоронці і навіть народні депутати (Ярослав Железняк).

Я ніколи не розбиралася в системі магії і не займалася ритуалами. І спочатку в це настільки ж важко повірити, наскільки і в існування привидів.

Одначе колись давно європейський фінансист з однієї світової організації розповів мені про короля однієї африканської країни (спеціально не називаю), який радився щодо державних питань з духами дерев, а одного разу не допустив європейського інвестора будувати завод, щоб не розгнівати духа річки. Цей же король дзвонив у нацбанк країни і вказував, яку вписувати у звіти інфляцію і які цифри на ВВП.

Порівняння очевидні. Єрмак міг би працювати з професіоналами в політиці і економіці, читати книжки і розвивати навички політика/чиновника. Натомість, він намагався блокувати чи використовувати енергії інших людей, як він собі це уявляв. Не здивуюся, що більшість статистики була теж понівечена під його керівництвом, як у короля з ВВП і інфляцією. Тут паралелі однакові.

Розумію, що в політиці одними мізками не виграти. Але і без них – теж нікуди.

Сьогодні, коли країна сидить без тепла, світла, без базових потреб, ми можемо всі тільки посміятися з цієї магічної «політики», якщо є на це сили. Однак скажу, що в українській політиці Єрмак – далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали.

П.С. Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку, – написала Мендель.

Зрозуміло, що її допис викликав бурхливу реакцію. Ненависники Зеленського вчергове отримали їжу для своєї трапези, інші писали щось на кшталт “був “Квартал”, тепер ще “Битва екстрасенсів” і радили Мендель не відмовлятися від здорового глузду та не “мстится колишньому”.