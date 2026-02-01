Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш.

-Багато користувачів системи супутникового зв’язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України.

Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено, але всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об’єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника.

Хочу наголосити, що поточні рішення є ТИМЧАСОВИМИ (або скажу по-іншому ЕКСТРЕНИМИ) і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час.

Також, давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в Армії.

Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінкі та особисті Старлінкі, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось.

Ми обов’язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії так, щоб солдати довірили нам цю інформацію.

Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони.

Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії.

Нагадаємо міністр оборони Михайло Федоров кілька днів назад повідомив, що через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.

-Вдячний Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації, – написав тоді він у соцмережах. І ось зараз є підтвердження цієї реакції уже “з полів”.