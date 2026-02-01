У Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік.

Про це зранку 1 лютого повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Інше ТВ.

«Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені. Понівечена також легкова автівка», – додав він.

Звечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

За уточненою інформацією, вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда.

Як повідомляло Інше ТВ, Російськими обстрілами пошкоджено ЛЕП на Миколаївщині – майже 900 абонентів відключено