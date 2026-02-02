У ніч на 02 лютого (з 18:00 01 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим., а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., ТОТ Донецьк, близько 100 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!