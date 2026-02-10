У містах Баварії для боротьби з ожеледицею використовують огірковий розсіл. Пілотний проєкт стартував ще у 2019 році й показав економічний ефект: у перші роки розсолу вистачало для обробки близько 1500 км доріг, що дозволило зекономити приблизно 700 кг дорожньої солі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Постачальником став завод із виробництва маринованих овочів поблизу Мюнхена. Під час консервування огірки певний час вимочують у розсолі, після чого рідину зазвичай утилізують. На підприємстві вирішили знайти їй повторне застосування. Спільні випробування з Міністерством транспорту Баварії показали: за підвищеної концентрації солі огірковий розсіл ефективно розтоплює лід.

Зараз з 1000 тонн розсолу виходить близько 1100 тонн антиобмерзання. Він діє при температурі до -18°C. 2024 року до проекту підключився і аеропорт Мюнхена. Розсолом обробляють перони та доріжки на аеродромі. Для злітно-посадкових смуг його використовувати не можна, оскільки сіль не може контактувати з літаками та обладнанням.

Нагадаємо, що Зеленський доручив уряду допомогти Миколаївщині та Одещині – через ожеледицю (ВІДЕО)