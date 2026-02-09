Американського спортивного гіганта Nike перевіряють на можливу расову дискримінацію білих працівників. Комісія з рівних можливостей у сфері зайнятості США (EEOC) звернулася до федерального суду, аби змусити компанію надати документи та дані для розслідування.

Про це пише Сzechia-online.

Комісія з рівних можливостей у сфері зайнятості США цього тижня подала до суду клопотання, в якому вимагає зобов’язати Nike співпрацювати зі слідством. Федеральне агентство підозрює компанію у системній дискримінації білих працівників і кандидатів на роботу.

У заяві EEOC йдеться про необхідність отримати інформацію щодо можливих порушень, пов’язаних із кадровою політикою Nike, зокрема в межах програм різноманіття, рівності та інклюзії (DEI). Комісія вважає, що ці практики могли призвести до різного ставлення до білих співробітників, учасників навчальних програм і претендентів на вакансії.

Слідчі хочуть отримати доступ до внутрішніх документів компанії за період із 2018 року. За версією комісії, йдеться не про поодинокі інциденти, а про можливий «шаблон або практику» дискримінаційного підходу.

Nike, коментуючи ситуацію, заявила, що дотримується всіх антидискримінаційних законів і вважає дії комісії «несподіваним і незвичним загостренням». У компанії наголосили, що налаштовані на законні та справедливі трудові практики й готові продовжувати діалог із EEOC.

Водночас комісія зазначає, що Nike не надала повної відповіді на запити щодо процедур найму, внутрішніх тренінгів і кадрових цілей, пов’язаних із расовими та етнічними меншинами. Окремо EEOC вимагає детальної інформації про всіх співробітників, звільнених під час скорочень у 2024 році.

Як з’ясувалося, перевірку ініціювали після скарги, поданої у 2024 році організацією America First Legal. Її заснував Стівен Міллер — колишній радник президента США Дональда Трампа. Саме ця структура звернула увагу комісії на можливі порушення в кадровій політиці Nike.

Голова EEOC Андреа Лукас підкреслила, що агентство готове використовувати всі законні інструменти, включно з примусовим виконанням судових повісток, щоб забезпечити повноцінне розслідування. Вона неодноразово публічно заявляла про необхідність захисту білих чоловіків від дискримінації за расовою чи гендерною ознакою.

Контексту додає і політика чинної адміністрації. Після повернення Дональда Трампа в Білий дім боротьба з програмами DEI стала одним із пріоритетів. У заяві Білого дому в січні наголошувалося, що американців не можна обмежувати в кар’єрних можливостях через расу або стать.

