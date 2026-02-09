У Німеччині висунули звинувачення громадянину України Євгену Б. через спробу відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб. Про це повідомила пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини в понеділок, 9 лютого, пише Кореспондент.

Українця підозрюють у шпигунстві з метою саботажу. Чоловіка заарештували у Швейцарії у травні 2025 року, у грудні його екстрадували до Німеччини.

За даними слідства, він разом зі ще двома українцями Данилом Б. та Владиславом Т. наприкінці березня 2025 року відправили з Кельна до України дві посилки з активованими GPS-трекерами.

Чоловік отримав це завдання від розвідки Росії через посередників у тимчасово окупованому Маріуполі. Метою операції був збір інформації про маршрути доставки та постачальника послуг. Посилки мали вибухнути в Німеччині або дорогою до України.

Зазначається, що організатором диверсії був Євген Б. Він завербував Данила Б. та Владислава Т., роздобув GPS-трекери та інші матеріали, а також координувався з контактами у російській розвідці.