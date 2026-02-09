Документальний фільм про колишню першу леді США Мішель Обаму «Становлення» (Becoming) набрав 47,5 мільйона хвилин перегляду в той самий вікенд, коли вийшла стрічка про Меланію Трамп.

Про це пише Guardian, передає Громадське.

За даними Hollywood Reporter, фільм про Мішель Обаму 2020 року за минулий вікенд набрав понад 13 000% переглядів, а загальний час перегляду становить 47,5 мільйона хвилин. Для порівняння: за попередній вікенд фільм набрав лише 354 000 хвилин перегляду.

Нову хвилю уваги до фільму «Становлення» зафіксували в той самий вікенд, коли вийшла стрічка «Меланія» про першу леді США.

Як пише журнал Complex, «Становлення» також повернувся десятки Netflix: спершу на восьме місце, а вже 2 лютого — на шосте, що є нетиповим для стрічки шестирічної давності.

Причиною цього, схоже, став гештег #BecomingOverMelania, який ширили в соцмережах користувачі, закликаючи просувати фільм про Мішель Обаму на тлі виходу «Меланії».

Попри це, стрічка «Меланія» заробила 7 мільйонів доларів за перший вікенд у прокаті США, що є найкращим результатом для документального фільму за останні десять років.

Проте за кордоном фільм зазнав невдачі, посівши 29-те місце у Великій Британії та 31-ше місце в Австралії. Наразі «Меланія» має 5% рейтингу на Rotten Tomatoes, якщо порівняти зі «Становленням», який має 93%.

Зазначимо, що «Меланія» вийшла в прокат у США 30 січня 2026 року. Стрічка розповідає про життя першої леді США Меланії Трамп за 20 днів до другої інавгурації її чоловіка Дональда Трампа.

