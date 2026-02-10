Спадкоємець британського престолу принц Вільям та його дружина Кейт вперше офіційно відреагували на новий виток скандалу з Джеффрі Епштейном.

“Принц і принцеса Уельські глибоко стурбовані тим, що з’являються нові дані. Але їхні думки насамперед із жертвами”, – заявив їхній представник, передає ВВС.

Йдеться про свіжі документи, опубліковані міністерством юстиції США, які проливають нове світло на діяльність покійного фінансиста та сексуального злочинця.

Тим часом справа Епштейна докотилася до британського уряду: на порозі відставки опинився прем’єр-міністр Кір Стармер – про це заговорили навіть у керівництві його Лейбористської партії.

Родинні зв’язки під питанням

Брат короля Чарльза III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, позбавлений усіх титулів через зв’язки з Джеффрі Епштейном, знову опинився в центрі суспільної уваги після появи нових фактів про його контакти із засудженим фінансистом.

Хоча в офіційній заяві палацу не згадують ні самого Ендрю, ні його колишню дружину Сару Фергюсон — яка також привернула увагу ЗМІ після публікації нових документів, — скандал навколо нього нині затьмарює всі інші події в королівській родині.

Усе це відбувається напередодні важливого візиту принца Вільяма до Саудівської Аравії, який має стратегічне значення для британської дипломатії.

За даними джерел, останніми роками Вільям намагається дистанціюватися від дядька, чия репутація була серйозно підірвана скандалом. Водночас королівська родина загалом уникає публічних коментарів щодо цих обвинувачень.

Ендрю був другом Епштейна ще до його засудження за сексуальні злочини проти дітей у 2008 році та підтримував контакти з ним навіть після цього. Він уже вибачався за минулі зв’язки, але категорично заперечував будь-яку участь у злочинах.

Минулого тижня Ендрю передчасно покинув свій будинок у Віндзорі. Зараз колишній принц живе у приватній резиденції короля Чарльза в Сандрінгемі.

Тим часом тиск із США лише зростає: його вже закликають давати свідчення у американському розслідуванні.

Скандальні фото і нові докази

Серед опублікованих документів — фотографії, на яких Ендрю нібито стоїть на колінах над жінкою. Контекст знімків поки невідомий: коли й де вони зроблені, не уточнюється.

Підпис до фото,Молодший брат британського короля – знову в центрі уваги

Також нові документи підтверджують автентичність відомого фото Ендрю з Вірджинією Джуффре, що він раніше заперечував.

Колишній принц запевняв, що ніколи не зустрічався з нею, хоча вона заявляла, що її змусили вступати з ним у сексуальні стосунки у підлітковому віці.

Підпис до фото,Принц Ендрю на фото з Вірджинією Джуффре та Гіслейн Максвелл, яка нині відбуває термін у США за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації

У листі 2015 року, ймовірно написаному спільницею Епштейна Гілейн Максвелл, зазначено: “У 2001 році я була в Лондоні, зустріла кількох друзів, включно з принцом Ендрю. Зробили фото, щоб показати його друзям і родині”.

Ендрю завжди заперечував звинувачення і в 2022 році врегулював спір із Джуффре поза судом, не визнаючи своєї вини.

Нові обвинувачення і витік даних

Тим часом британська поліція перевіряє заяву іншої жінки, яка твердить, що Епштейн направив її до Британії для сексуальної зустрічі з Ендрю у 2010 році. Жінка не була британкою, і тоді їй було близько 20 років.

Крім того, листи свідчать, що Ендрю передавав Епштейну конфіденційну інформацію про свою роботу торговельного посланця у 2010–2011 роках.

За правилами, посланці мають зберігати таємницю щодо візитів, комерційних та політичних питань.

Однак Ендрю надсилав Епштейну звіти про поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В’єтнаму, а також дані про потенційні інвестиційні проєкти.

Удар по прем’єру

Наслідки справи Джеффрі Епштейна вийшли за межі монархії й тепер вдарили по уряду.

На тлі цього скандалу вже пішов у відставку Морган Максуїні, очільник адміністрації британського прем’єра Кіра Стармера.

Це сталося після різкої критики через його роль у призначенні лорда Манделсона послом Великої Британії у США — попри відомі зв’язки того з Епштейном.

Максуїні визнав, що саме він рекомендував це призначення, назвав його помилкою і заявив, що бере на себе “повну відповідальність”.

За його словами, в нинішній ситуації “єдиним гідним виходом” стала відставка.

Підпис до фото,Справа Епштейна ставить під питання подальше перебування Кіра Стармера на посаді прем’єра. На фото – Стармер та очільник його адміністрації Морган Максуїні

Це серйозно вдарило по позиціях премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера.

Нові документи, оприлюднені у США, свідчать, що Манделсон підтримував контакти з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році. Додаткове обурення викликали листи, в яких ідеться про можливу передачу конфіденційної державної інформації, що вже стало предметом поліцейської перевірки.

На цьому тлі частина депутатів-лейбористів відкрито заявляє: Стармеру варто замислитися над відставкою.

Критики твердять, що в прем’єра залишається вкрай мало часу, аби довести здатність утримувати контроль над партією та відновити довіру.

Його прихильники, натомість, закликають згуртуватися навколо лідера, нагадуючи, що він визнав помилку й намагається виправити ситуацію.

На Даунінг-стріт заявили, що Стармер “оптимістичний та впевнений” і має намір продовжувати свою роботу на посаді глави уряду.

“Прем’єр-міністр продовжує роботу зі впровадження змін по всій країні”, – йдеться у заяві речника Стармера

На пряме запитання журналістів про те, чи збирається прем’єр у відставку, речник відповів, що ні.

Проте ввечері 9 лютого до відставки Стармера закликав Анас Сарвар – лідер шотландських лейбористів.

“Відволікаючий фактор має припинитися, а керівництво на Даунінг-стріт має змінитися”, – сказав він зібраним журналістам.

