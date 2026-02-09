Епштейн замовив кілька 55-галонних контейнерів сірчаної кислоти у 2018 році: «Ймовірно, її використовували для розчинення тіл дітей».

Про це пише Intenational Business Times, посилаючись на опубліковані файли архіву Епштейна.

Випуск мільйонів документів, пов’язаних зі справою покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, залишив у тих, хто стежив за нею, тривожне відчуття. Один документ розкриває, що Епштейн замовив галони хімікатів, і багато хто припустив, що вони використовувалися для приховування тіл дітей, які нібито були серед його жертв.

Декілька людей здивувалися, дізнавшись, що Епштейн нібито санкціонував купівлю шести 55-галових бочок промислової сірчаної кислоти для доставки на свій острів у 2018 році. Обсяг хімікату викликав підозри, і багато хто стверджував, що американський фінансист, ймовірно, використовував його, щоб приховати свої темні таємниці.

Таємні замовлення хімікатів після розслідування ФБР

Один документ — форма запиту на переказ коштів із останньої партії файлів Епштейна — активно поширюється в соціальних мережах. Документ датований 6 грудня 2018 року і містить запит на майже 5000 доларів (3700 фунтів) за шість 55-галових бочок сірчаної кислоти. Сума також включає витрати на паливо та страхування транспортування.

Користувачі X одразу почали припускати, що Епштейн замовив тонни сірчаної кислоти з моторошною метою. «Джеффрі Епштейн замовив сірчану кислоту в 2018 році, ймовірно, щоб розчиняти тіла дітей», — написав один. @hashjenni висловила ту саму думку, написавши, що «це використовується лише для розчинення тіл».

Інший користувач зазначив, що такий обсяг сірчаної кислоти свідчить про те, що ті, хто працював на Епштейна, «підняли утилізацію на абсолютно новий рівень», і назвав це «абсолютним жахом».

Водночас деякі намагалися заспокоїти інших, зазначаючи, що сірчана кислота має багато застосувань. Наприклад, її використовують для акумуляторів, опріснення морської води, наповнення басейнів тощо. «Мільярдерським педофільським островам теж потрібна вода», — прокоментував один.

Інший припустив, що якби Епштейн хотів позбутися тіл, кращим варіантом була б плавикова кислота. Кріс Мартенсон вважав, що сірчана кислота, яку замовив Епштейн, використовувалася для опріснення систем зворотного осмосу, оскільки це одне з «легальних» застосувань хімікату.

Судова реальність сірчаної кислоти в утилізації тіл

Питання залишається відкритим: чи може сірчана кислота повністю знищити сліди людського тіла, чи це лише вигадки з голлівудських фільмів? Судово-медичні експерти зазначають, що хоча сірчана кислота надзвичайно корозійна, вона не є «магічним» засобом, який миттєво розчиняє речовину.

Припущення про використання сірчаної кислоти для розчинення тіл не зовсім безпідставні. За повідомленнями, вона може зріджувати кістки та зуби.

Згідно з Slate, Джон Джордж Гейг, відомий як «Вбивця в кислотній ванні», використовував ту саму хімічну речовину, щоб позбутися щонайменше шести своїх жертв у 1940-х роках. Він нібито обробляв тіла в 45-галовій бочці з-під оливи, і процес займав два дні, щоб тіла повністю розчинилися.

Гейг додавав, що йому доводилося виходити з кімнати, бо він не витримував випарів. Він вірив, що без трупа його не звинуватять у вбивстві. Якби Епштейн застосовував метод Гейга, мільярдеру знадобилася б потужна вентиляція та захищене місце для утворення токсичної рідини.

Розкриття жахів, скоєних над вразливими жертвами

За повідомленнями, Джеффрі Епштейн возив неповнолітніх дітей на свій приватний острів. Один свідок, колишній диспетчер на злітно-посадковій смузі, стверджував, що дівчата були настільки молодими, що «їм не могло бути більше 16 років».

Один співробітник зізнався, що часто бачив Епштейна з молодими дівчатами, і це стало жартом серед персоналу. «Кожного разу, коли він приземлявся чи злітав, це завжди обговорювалося. Ми завжди жартували: „Скільки дітей цього разу на борту?“», — сказав співробітник.

Незважаючи на початкову комічну реакцію, співробітник зізнався, що відчував «чисту огиду» і не міг повірити, що Епштейн, засуджений сексуальний злочинець, досі вільно пересувається в епоху #MeToo.

Епштейн мав довгу історію нібито зґвалтувань молодих жінок на своєму приватному острові. Одна з жертв стверджувала, що він «передавав її» своїм багатим друзям, а щонайменше чотири обвинувачки також повідомили про сексуальне насильство.

Слідчі знайшли достатньо доказів того, що Епштейн сексуально зловживав неповнолітніми дівчатами; однак, за даними ФБР, яких цитує The Washington Post, немає достатньо доказів того, що добре пов’язаний фінансист керував мережею сексуальної торгівлі для високопоставлених чоловіків.