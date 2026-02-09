Офіс Омбудсмана виявив в Закарпатті чергове приховане житло для ВПО. Про це повідомив Дмитро Лубінець

-Знову змушений говорити про кричущу несправедливість. Мій Представник на Закарпатті Андрій Крючков під час моніторингу зафіксував у селищі Дубриничі ще один будинок, повністю готовий для розміщення ВПО, який фактично залишається недоступним. Ситуація виглядає абсурдно: житло облаштували за підтримки ТЧХУ, проте громада звітувала в ОВА про його нібито «неготовність». Через це об’єкт так і не потрапив до офіційних реєстрів. Поки триває евакуація і люди шукають бодай якийсь дах над головою, готові кімнати просто збирають пил, – обурюється Лубінець і нагадує, що ц вже не перший подібний випадок у цій громаді.

У січні там викрили будівлю на 100 місць, яку замість розселення ВПО здали в комерційну оренду.

-Зауважимо, що гроші на ремонт та облаштування житла надали міжнародні партнери. А така поведінка громад вкотре підриває довіру. Адже прихисток так і не передали людям, як мало бути понад два роки тому. Натомість, передали приміщення в оренду строком на 3 роки за 500 000 грн на рік! Хоча відповідно до чинних державних механізмів: проживання для внутрішньо переміщених осіб є безкоштовним, а витрати на комунальні послуги — покриватися з державного бюджету. Натомість у цій будівлі вимушено переміщених осіб так і не було.

-Дубриницька громада лишила 100 осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, без даху над головою. Поки держава щодня евакуйовує цивільне населення із зон бойових дій, у тиловому Закарпатті місцева громада заробляє гроші на людському горі.

Така поведінка місцевої влади виглядає як послідовна практика, що підриває довіру і суспільства, і міжнародних партнерів, робить висновки омбудсмен.