Жінка замовляла психотропи через месенджер та отримувала поштою. Викрили та припинили злочинну діяльність 29-річної мешканки обласного центру слідчі та оперативники відділення поліції №2 Миколаївського райуправління за процесуального керівництва Окружної прокуратури м. Миколаєва.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

На місці події поліцейські вилучили у фігурантки 20 згортків, обклеєних кольоровою стрічкою, в яких знаходилися полімерні пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною. За результатами експрес-тесту криміналісти встановили, що вказана речовина є нарковмісною.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що жінка замовляла речовину через месенджер та отримувала поштовим сервісом для подальшого збуту.

Фігурантку правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усе вилучене поліцейські направили для проведення відповідної експертизи.

Нині слідчі поліції повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваній запобіжний захід.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків до фігурантки та коло осіб, причетних до вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині затримана наркоділерша, яка збувала психотропи жителям Південноукраїнська (ФОТО)