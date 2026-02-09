Від початку 2026 року 40 особам повідомили про підозри у махінаціях під час закупівель для Сил оборони, про це розповіли у Офісі генпрокурора, пише ЛБ.

“У межах програми з викриття протиправних дій військових службових осіб під час закупівель для Сил оборони України «Нечесні закупівлі» упродовж 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони у 20 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 40 особам за фактами зловживань і недбалості під час закупівель. Загальна сума збитків – 3,2 млрд грн”, – зазначили там.

На Одещині та Миколаївщині правоохоронці викрили нові схеми закупівлі паливної деревини за завищеними цінами. Колишнім посадовцям КЕВ інкримінують збитки державі більш ніж на 4,4 млн грн.

На Одещині колишнього начальникв проектно-кошторисної групи КЕЧ Білгород-Дністровського району підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ).

За даними слідства, він не провів аналіз ринку та самовільно визначив ціну на деревину, завищивши її майже вдвічі.У 2023–2024 роках уклали два договори на постачання понад 2 тис. кубометрів дров. У результаті державі завдано збитків більш ніж на 2 млн грн.

На Миколаївщині колишнім начальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Зазначається, що вони замість закупівлі деревини у “Лісах України” за ринковими цінами уклали договір із підконтрольним підприємством, яке фактично не працювало.

Дрова насправді закупили у сторонніх осіб дешевше, а різницю у 2,4 млн грн привласнили.