Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав бізнес повідомляти про тиск через портал “СтопТиск”, наголошуючи, що кожне звернення розглядається максимально швидко і перебуває під його особистим контролем, пише УНН.

“Між коментарями у соцмережах і реальним вирішенням проблеми – один клік. Після публікації про київського посадовця, який вимагав гроші у підприємця, що чесно виграв тендер, я побачив велику кількість реакцій. Багато коментарів і приватних повідомлень про тиск на бізнес, зокрема під час тендерних закупівель. Цю тему я регулярно бачу і в медіа, і в соцмережах”, – написав Кравченко.

Водночас, з його слів, є інша картина. “На порталі “СтопТиск” – https://stoptysk.gp.gov.ua – через який бізнес може напряму звернутися до Офісу Генерального прокурора, з моменту запуску платформи, немає звернень у відповідному розділі”, – вказав Генпрокурор.

“Мовою цифр: всього за п’ять місяців роботи порталу надійшло 176 повідомлень щодо можливого неправомірного втручання у господарську діяльність. Усі ці звернення, про тиск на бізнес зі сторони правоохоронців, однак немає повідомлень про вимагання чи тиск зі сторони чиновників, зокрема, під час тендерних закупівель. Це створює дисонанс”, – зауважив Кравченко.

У стрічці новин “тиск” через тендерні закупівлі є, а в офіційних зверненнях, за якими ми можемо реагувати, його не існує. Публічність важлива. Але допис або коментар не запускає механізм захисту. Звернення – запускає. Саме для цього і створено портал “СтопТиск”: окремо для випадків тиску з боку правоохоронців і окремо для зловживань чиновників- вказав Генпрокурор.

Він наголосив, що “кожне звернення розглядається максимально швидко і перебуває під моїм особистим контролем”.

“Це не декларація. Це практика”, – підкреслив Кравченко.

“Мій меседж до підприємців простий. Якщо ви відчуваєте тиск, з вас вимагають хабар, затягують справу або ви бачите процесуальні зловживання, звертайтесь напряму через “СтопТиск”. Тоді проблема не залишиться у коментарях. Вона отримає рішення. Працюємо далі”, – наголосив Генпрокурор.