Президент США Дональд Трамп заявив, що не заблокує відкриття нового мосту між канадською провінцією Онтаріо та американським Мічиганом, Канада не компенсує “все, що їй дали”.

Він написав про це у соцмережі Truth Social 10 лютого.

“Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполученим Штатам повністю не відшкодують усе, що ми їм надали, і доки Канада не ставитиметься до США з належною справедливістю та повагою. Ми розпочнемо переговори НЕГАЙНО. З огляду на все, що ми для них зробили, нам, можливо, має належати принаймні половина цього об’єкта. Доходи, які він приноситиме завдяки американському ринку, будуть колосальні

Як усім відомо, Канада десятиліттями поводилася зі Сполученими Штатами вкрай несправедливо. Тепер ситуація змінюється на користь США — і дуже швидко!

Але уявіть: Канада будує гігантський міст між Онтаріо та Мічиганом. Вона контролює і канадський, і американський бік та, звісно, збудувала його майже без жодної американської складової.

Президент Барак Гусейн Обама нерозумно надав їм виняток, щоб обійти вимоги закону BUY AMERICAN і не використовувати американську продукцію, зокрема нашу сталь. А тепер уряд Канади очікує, що я як президент США дозволю їм і далі просто «користуватися Америкою»!

І що з цього мають Сполучені Штати? Абсолютно НІЧОГО! Онтаріо навіть не виставляє на полиці американський алкоголь та іншу спиртну продукцію — це там фактично заборонено.

І на додачу до всього прем’єр-міністр Карні хоче укласти угоду з Китаєм — який просто проковтне Канаду. А нам дістануться крихти! Ні, так не буде. Перше, що зробить Китай, — припинить увесь хокей у Канаді та назавжди скасує Кубок Стенлі. Мита, які Канада роками стягує з нашої молочної продукції, є неприйнятними й ставлять наших фермерів під серйозну фінансову загрозу. Дякую за увагу до цього питання!»