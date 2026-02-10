У ніч проти вівторка, 10 лютого, в Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8. Підземні поштовхи зафіксували неподалік від Новоросійська та Анапи на глибині 10 кілометрів.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За даними російського Telegram-каналу Shot, підземні поштовхи почалися о 02:21 і тривали кілька хвилин. За словами місцевих жителів, у будинках «тремтіли стіни», а в деяких — потріскалися стелі та обсипалася штукатурка.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що інформації про пошкодження будівель і постраждалих наразі немає.

На сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнюють, що епіцентр був за 35 км на північний захід від Новоросійська і за 13 км від станиці Анапської на глибині близько 10 км. Сила поштовхів становила 4,8 бала.

За словами жителів міста, “висотні будинки розгойдувалися як іграшки”. Від сильних поштовхів у людей у будинках потріскалися стелі, у під’їздах посипалася плитка. Через подію багато хто вийшов на вулицю. Крім того, поштовхи відчували жителі інших населених пунктів.