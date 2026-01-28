За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який коригував повітряні атаки рф по Миколаєву та Одесі.

Про це повідомили в УСБУ в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Як встановило розслідування, наведенням обстрілів займався 65-річний мешканець Миколаєва, який потрапив у поле зору ворога під час поїздок до рф ще до початку повномасштабної війни.

Наприкінці лютого 2022 року йому через месенджер зателефонував співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на «евакуацію» до країни-агресора. Погодившись на «пропозицію», зрадник почав відстежувати і фіксувати локації ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони, по яких рашисти готували ракетно-дронові атаки.

Щоб отримати розвіддані, агент на власному авто об’їжджав місто та фотографував потенційні «цілі», а також випитував інформацію у своїх знайомих з Одещини. Зібрані відомості він надиктовував куратору в голосових повідомленнях, а задля конспірації використовував «окремий» смартфон.

Контррозвідники СБУ затримали поплічника ворога у вересні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено мобільні телефони із доказами роботи на агресора.

Наразі суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

