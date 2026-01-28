Перше січня 2026 року. Новий рік тільки почався, а в елітному котеджному містечку під Києвом уже оформлюють дарчу. Дружина народного депутата Юрія Кісєля передає будинок в Іванковичах доньці Ользі.

Це не просто будинок. І не просто дарунок. П’ять років тому він належав президентові Володимиру Зеленському, а потім був проданий дружині заступника голови фракції «Слуга Народу» Юрія Кісєля. Тепер Юрій Кісєль — під підозрою НАБУ та САП. А будинок знову переписують, пише Громадське.

Разом із Кісєльом під ялинку підозри отримали ще четверо народних депутатів: Євген Пивоваров, Михайло Лаба, Ігор Негулевський та Ольга Савченко. За даними слідства, всі вони систематично отримували хабарі за «потрібні» голосування у Верховній Раді — від двох до двадцяти тисяч доларів. Ці самі депутати влітку минулого року голосували за ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Троє із п’яти підозрюваних депутатів, які за час повномасштабного вторгнення набули нового майна або активів, і яких об’єднали підозри в голосуваннях за гроші — в інтересах «невстановлених осіб».

Родина депутата Кісєля ховає маєток від НАБУ?

Елітне котеджне містечко «Перлина Італії» в селі Іванковичі під Києвом. Преміумклас, закрита територія, лісопаркова зона. На дні басейну одного з подвір’їв із висоти пташиного польоту чітко видно число 95.

В одному із цих будинків до літа 2020 року мешкав президент Володимир Зеленський. Коли він переїхав до державної резиденції в Конча-Заспі, будинок із землею продав. Вартість, за останньою оцінкою, становила майже 13,5 мільйона гривень. Будинок тоді купила дружина «слуги народу» Юрія Кісєля — Валентина. За 12 днів до покупки вона позичила 5,4 мільйона гривень у тодішнього першого помічника президента — Сергія Шефіра.

Котеджне містечко «Перлина Італії» в селі Іванковичі під Києвомhromadske

Юрій Кісєль із моменту отримання мандата очолює комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Саме цей комітет курує мільярдні бюджети на дороги, мости, порти й залізницю. Для Кісєля це не нова тема — він вивчав будівництво, був співвласником будівельних компаній «Растро» й «Біант», і в депутатство вже прийшов зі значними заощадженнями. Відповідно до останньої декларації, заощадження депутата і його дружини перевищують один мільйон доларів.

27 грудня 2025 року НАБУ прийшло в комітет Кісєля з обшуками, пізніше антикорупційні органи повідомили, що депутатові вручили підозру. 30 грудня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави. Засідання проходило в закритому режимі, тому яку саме заставу призначив суд — невідомо. А втім, 8 січня вже 2026 року народний депутат подав шість декларацій про те, що загалом вніс на депозитний рахунок ВАКС 8 мільйонів гривень. У коментарі для медіа він відкинув звинувачення НАБУ та САП і заявив, що хабарів за «потрібне» голосування не було.

Декларації Юрія Кісєляhromadske

Через два дні після обрання Юрієві Кісєлю запобіжного заходу — 1 січня 2026 року, той самий будинок в Іванковичах, який останні п’ять років належав дружині депутата, перейшов у власність його доньки Ольги. Разом із землею.

Донька посадовця згадується в його деклараціях через спільне право власності на квартиру у Кривому Розі. І записана вона там як Кісєль Ольга Юріївна. От тільки в Ольги Юріївни вже давно інше прізвище — Горулько. Ще 2015 року вона розлучилася зі своїм чоловіком Антоном Горульком, але, відповідно до рішення суду, залишила його прізвище. Тож в Ольги Юріївни Кісєль ніякого майна немає, а в Ольги Юріївни Горулько — є.

«Коли людина переписує актив іще до накладення на нього арешту, але після підозри, такі дії загалом можуть розглядатися не просто як правочин, який людина просто планувала зробити, а як спосіб ухилення від потенційного покарання, яке можна призначити.

Це доволі складна конструкція, яка доводиться через суд, що це фіктивний правочин, він не був спрямований ні на які реальні наслідки, а тільки для того, щоб вивести майно з-під потенційного арешту. Загалом наше законодавство потрібно трохи вдосконалити для того, щоб конфісковувати злочинні активи тих осіб, які притягаються до відповідальності за корупцію», — пояснює старший юридичний радник Transparency International України Павло Демчук.

Загалом 2025 рік для Ольги Горулько виявився дуже успішним. У травні вона набула квартири на 106 квадратів у преміальному ЖК «Тетріс Холл». На той момент у цьому будинку ціна за квадратний метр стартувала від 4500 доларів. Тобто ринкова вартість квартири мала б становити приблизно 480 тисяч доларів, або ж майже 20 мільйонів гривень за тодішнім курсом. Того самого місяця Ольга стала власницею і паркомісця в цьому ЖК. Зараз таке тут коштує від 50–60 тисяч доларів або понад 2 мільйони гривень. Тобто загальна ринкова вартість майна мала б становити для Ольги майже 530 тисяч доларів, або майже 22 мільйони гривень.

Паркомісце у преміум ЖК «Тетріс Холл»hromadske

Ольга Горулько — чинна депутатка Дніпропетровської обласної ради. Там вона входить до постійної комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою. Про суттєві зміни в майновому стані після купівлі квартири й паркомісця в «Тетріс Холлі» Ольга Горулько у своїй декларації не повідомила.

Натомість вона задекларувала іншу квартиру в Києві — площею 205 квадратів — і ще два паркомісця. Права на це майно Ольга нібито отримала ще 2021 року. Але воно значиться недобудованим, тож оцінити вартість нерухомості наразі неможливо.

Водночас жінка зазначила, що має загалом майже 800 тисяч у доларах, або понад 33 мільйони у гривнях. Ще майже 95 тисяч євро і 70 тисяч доларів заощаджень має 15-річний син Ольги, Станіслав. Тож принаймні на квартиру в «Тетріс Холлі» вистачило б.

Виходить, донька не менш успішна за власного батька — депутата, а колись бізнесмена, Юрія Кісєля. Та чи справді це так? Окрім депутатства у Дніпровській облраді, Ольга Горулько займається бізнесом. До того ж дуже різним.

Фірма «Растро КР» належить Ользі й спеціалізується на виготовленні виробів із бетону. До 2019 року керував компанією сам Юрій Кісєль. За сім років діяльності компанія чистими заробила менш як 13 мільйонів гривень. А це на 7 мільйонів менше за ринкову вартість квартири Ольги Горулько в «Тетріс Холлі».

Зараз активи цієї ТОВ, за даними YouControl, становлять 35-40 мільйонів гривень, а їхня рентабельність не більш як 5%, тобто максимум 2 мільйони. У січні 2025-го у власності компанії зʼявився новенький Lexus 2024 року випуску. Залежно від комплектації такий коштує від 2,5 до 3 мільйонів гривень. І це більше, ніж чистий дохід компанії за 2024 рік.

А ще у червні 2021 року жінка відкрила ФОП з продажу й виробництва ювелірних виробів. Ймовірно, саме ця підприємницька діяльність приносить Ользі мільйонні прибутки. Хоча у відкритому доступі немає жодних згадок про неї в контексті ювелірного бізнесу. І депутатство, і ювелірний бізнес, і виробництво бетону — однозначно свідчать про те, що донька народного депутата Юрія Кісєля дуже різностороння людина. Але якщо подивитися на підписи контактів жінки в телефонах інших користувачів — то майже всі вони будуть про одне й те саме — про її батька Юрія Кісєля, помічницею якого вона працювала й залишається досі, а разом із нею помічником Кісєля працює син колишнього першого помічника президента Сергія Шефіра — Микита, який повідомляв, що з початку травня 2022 року перебуває на службі ЗСУ.

Дружина депутата Валентина Кісєль у 2019-му, коли Юрій Кісєль отримав мандат, теж отримала свій ласий шматок. 55% будівельної компанії «Біант». Також вона володіє будівельним підприємством «Пілон». Тож закономірно, що теперішні декларації посадовця демонструють дисбаланс між доходами подружжя: основний заробіток Кісєля — зарплата депутата, тоді як у Валентини Кисіль — мільйонні доходи від підприємницької діяльності. Ніхто з родини Кісєлів на дзвінки журналістів не відповів.

Родина депутата Пивоварова заздалегідь винесла активи за дужки декларацій

Поки родичі Юрія Кісєля екстрено переписували майно першого дня нового року, інший підозрюваний народний депутат — доктор технічних наук і член комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Євген Пивоваров про все попіклувався заздалегідь. Вся його задекларована власність — це 2 гектари землі на Харківщині й квартира на 65 квадратів у спільній власності із сестрою і батьком. Більша частина іншого майна депутата і його родичів — в оренді.

З автівок народний депутат декларує лише BMW X4 2022 року випуску. Це авто з 2024 року орендує його дружина Яна в компанії «Капс фуд сістемс». 50% цієї компанії належить самому Євгенові Пивоварову, а інші 50% — його сестрі Ользі Тищенко.

Компанія «Капс фуд сістемс»hromadske

Окрім того, дружина народного депутата орендує квартиру на 77 квадратів в Ужгороді в такого собі Івана Петровича Шимона. Єдиний чоловік із такими даними й квартирою в Ужгороді — колишній перший заступник прокурора Закарпатської області. Десять років тому в медіа його називали одним із десяти найбагатших прокурорів України.

Дружині депутата Яні Пивоваровій 25 років. З 2023 року жінка має ФОП зі спеціалізацією торгівля через інтернет. Однак посилання на офіційний робочий профіль в Instagram недійсне або ж цей акаунт видалений. Тож чим вона насправді займається — невідомо. Проте за 2024 рік жінка як підприємиця заробила 1,3 мільйона гривень. У соцмережах Яни ми не знайшли жодних згадок про її бізнес, натомість там багато фотографій квітів, ресторанів і відпочинку. Але журналісти звернули увагу на сумки преміумкласу на фото.

Сумка Яни Пивоваровоїhromadske

Своє 21-річчя у 2021-му святкує з «найкращим чоловіком» і сумкою, схожою на Celine (на офіційному сайті така зараз коштує приблизно 4000 доларів). Ще одна сумка, яку Яна показала у своїх соцмережах, схожа на Dior Book Tote. Оригінал — близько 4000 доларів. Ще на одному фото сумка Balmain. В оригіналі така продавалась за 1700 євро. Ще одна нагадує Lady Dior. Залежно від розміру в оригіналі така коштує від 5500 до 6700 доларів. Ще одна нагадує люксову Louis Vuitton. Такі в оригіналі коштують 1500 доларів.

При цьому в декларації самого народного депутата за останні роки немає жодних подібних видатків, а ще у власності тепер уже подружжя — ніякого цінного рухомого майна. Значну частину фото жінка опублікувала протягом 2021 року, хоча займатися підприємницькою діяльністю вона почала з відкриттям ФОП лише 2023 року, а до того — отримувала стипендію як студентка й працювала в Благодійному фонді депутата Пивоварова, де у 2022 році заробила 9000 гривень.

За словами Сергія Миткалика — голови правління ГО «Антикорупційний штаб» і заступника голови Громадської ради при НАЗК, у декларації народного депутата мали б бути відображені такі видатки, якщо вони були здійснені декларантом за звітний період і перевищували 50 прожиткових мінімумів (наразі це 151 400 гривень — ред.).

«[Декларувати як цінне рухоме майно] потрібно, за умови, що таке цінне рухоме майно перевищує вартість за одиницю понад 100 прожиткових мінімумів, тобто 302 тисяч гривень», — додав Сергій Миткалик.

Сам Євген Пивоваров у соцмережах дружини не фігурує, фотографій із відпочинків не публікує. У декларації народний депутат вказує, що орендує чотири земельні ділянки на Харківщині й користується квартирою на майже 60 квадратів у Харкові, яка належить Романові Тищенко.

Роман Тищенко, відповідно до підписів його контакту в телефонах інших користувачів, підписаний як помічник депутата Пивоварова, хоча офіційно в Пивоварова такого помічника немає. У 2019 році Роман Тищенко був довіреною особою Пивоварова на виборах. Сестра Пивоварова, Ольга Тищенко, теж балотувалася від «Слуги Народу» в депутати місцевої ради, але не пройшла.

У родині Пивоварових нерухомість переважно належить матері депутата — Ганні Пивоваровій. У жінки — три квартири в елітних житлових комплексах Харкова. У листопаді 2021 року Ганна стала власницею квартири на 134 квадрати й паркомісця в ЖК преміумкласу «Люксембург». Тоді квадратний метр у цьому ЖК коштував від 1650 доларів, тож ринкова вартість житла становила щонайменше 220 тисяч доларів — понад 6 мільйонів гривень.

Вже під час повномасштабного вторгнення, у грудні 2023 року, Ганна Пивоварова набула права власності на відразу дві квартири — 41,4 й 42,5 квадратного метра, також із паркомісцем у ЖК преміумкласу «Фелічіта». Влітку того року вартість одного квадрата в цьому ЖК оцінювали від 1250 доларів без ремонту. З ремонтом квартири продавалися від 1900 доларів за квадрат. Тож обидві квартири, за ринком, могли б коштувати щонайменше 105 тисяч доларів — майже 4 мільйони гривень.

Квартири Ганни Пивоваровоїhromadske

Тож упродовж 2021-23 років жінка набула нерухомості ринковою вартістю щонайменше понад 300 тисяч доларів, або майже 10 мільйонів гривень. При цьому Ганна Пивоварова не значилась керівником або бенефіціаром жодних компаній. Жінка не має навіть власного ФОПа.

Батько народного депутата Павло Пивоваров у 2024 році придбав BMW X3 XDRIVE 20D 2022 року випуску. Зараз вартість таких авто може сягати до 54 000 доларів — понад 2 мільйони гривень. У 2021 році Павло Пивоваров відкрив ФОП, який проіснував менше ніж рік. Займався консультуванням з питань комерційної діяльності й керування. На відміну від дружини чоловік дотичний до сімейного бізнесу. Але він не є власником жодних компаній, а лише керує деякими з них з 2021 року. Йдеться про ТОВки «Чигринов» і «ТК Холдинг». Обидві займаються виробництвом харчових продуктів. А ще власниками обох компаній є діти пана Павла. Однак з 2021 року, коли Павло Пивоваров став керівником цих фірм, вони здебільшого показують збитки, а не прибутки.

Тож невідомо, чи в самих батьків Пивоварова було приблизно 350 тисяч доларів, або 12 мільйонів гривень, щоб купити три квартири й автомобіль за ринковими цінами в період із 2021 до 2024 року.

«Родичі посадовця не зобов’язані декларувати своїх доходів — тому тут можна припускати з високим ступенем вірогідності. Щодо того, що посадовець не записує на себе свої активи, це, звичайно, може бути пов’язано з тим, щоб убезпечити себе від потенційних ризиків», — каже старший юридичний радник Transparency International України Павло Демчук.

Головне джерело прибутку Євгена Пивоварова й, імовірно, всієї його родини — саме бізнес у харчовій галузі, який він ділить із сестрою Ольгою. Це ж — фахова спеціалізація Євгена як науковця. Серед його наукових винаходів — «Спосіб одержання аналога ікри осетрових риб» та «Спосіб переробки грибів». Вже під час роботи у Верховній Раді Євген Пивоваров із сестрою Ольгою став співвласником чотирьох компаній, які займаються виробництвом і торгівлею продуктами. Від цих фірм і компанії, створеної ще до депутатства, посадовець протягом 2025 року отримав дивідендами майже 4 мільйони гривень.

hromadske

Ще одна галузь сімейного бізнесу — виробництво електроенергії. Компанія «Едс-смарт енерджі» зараз частково належить сестрі народного депутата, а до 2019 року він сам був співзасновником фірми. У 2021 році компанії видали ліцензію на виробництво електричної енергії, а незадовго до цього журналісти повідомляли, що компанія планує побудувати сонячну електростанцію на Харківщині, і для цього змінює цільове призначення сільгоспземель. Заробляти компанія почала тільки 2024 року, показавши майже півтора мільйона гривень прибутку.

За даними проєкту «Схеми», 8 січня цього року заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли семеро фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума — майже 20 мільйонів гривень.

Бізнес, тачки й земля. Найкраще — дітям підозрюваного Лаби

Ще один депутат під підозрою — Михайло Лаба. Був обраний як мажоритарник від партії «Слуга Народу» на Закарпатті. Суд призначив Лабі заставу 20 мільйонів гривень. За даними проєкту «Схеми», майже 500 тисяч гривень застави він вніс сам. Ще троє людей внесли за нього заставу окремими сумами. Найбільшу суму — понад 16 мільйонів гривень — внесла компанія «Тап Сіті Сервіс», бенефіціар якої сказав журналістам, що представляє інтереси депутата як адвокат. Звинувачення й підозри НАБУ, оприлюднені напередодні нового року, Михайло Лаба відкидає.

Відповідь Михайла Лаби на звинувачення та підозриhromadske

В останній декларації народного депутата з родичів — лише дружина. З нерухомості — житловий будинок і п’ять земельних ділянок. Усе на Закарпатті. Тож заява Лаби в соцмережі виглядає більш ніж закономірно, бо жодних надприбутків тут і справді немає. Як і двох дітей. А, як відомо, саме їм усе найкраще. Тож, знайомтеся.

Дочка депутата — Валерія Лаба. Зараз вже має прізвище Лінчук. 26 років. З 2020 до 2022 року мала ФОП із надання послуг перукарням і салонам краси, а чотири місяці тому перекваліфікувалася й стала співзасновницею ТОВ «Флай енерджі Україна», яка спеціалізується на електромонтажних роботах. Через тиждень діяльності цього бізнесу, у вересні 2025 року Валерія придбала автівку Mazda MX-30 2020 року випуску. На ринку такі коштують від 14 до 19 тисяч доларів, тобто від 600 000 гривень.

Але це, ймовірно, не перше авто Валерії. Наприклад, у 2023-му дівчина з ідентичним ПІБ, а така в Закарпатській області лише одна, їздила на Mazda СХ5. На ньому скоїла ДТП й втекла з місця пригоди. Щобільше, з 2019 до 2026 року включно в неї 11 виконавчих проваджень за порушення правил дорожнього руху.

ДТП, що скоїла Валерія Лабаhromadske

У 2024 році дівчина придбала й дві земельні ділянки загальною площею 55 соток у самісіньких горах, поруч зі Словаччиною, в селі Сіль на Закарпатті.

Син депутата — повний тезка батька, 31-річний Михайло Лаба теж депутат, щоправда, Закарпатської обласної ради. Для нього велика війна стала часом і великого бізнесу, принаймні його початку. У 2024 році син народного депутата заснував ТОВ «Індастріал парк «Нью горайзонс». У 2025 році ще одну — «Кобальтум-Україна», яка відразу стала співзасновницею ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт». Лаба-молодший до статутного фонду вніс понад 25,5 мільйона гривень. Спеціалізація компанії — добування корисних копалин. За даними YouControl, через бізнесмена Володимира Андрющенка вона має стосунок до корпоративної групи «Авек» народного депутата з Харкова Олександра Фельдмана.

У 2024-25 роках ця компанія отримала частини п’яти земельних ділянок на Закарпатті, загальною площею майже 64 гектари за договорами сервітуту з «Укрзалізницею» та державним підприємством «Ліси України». Більшість ділянок надані для права проїзду по них. Але дві найбільші — на 26 і 32,5 гектари, загалом 58,5 гектара до січня 2044 року — для видобування корисних копалин. І, як писали місцеві медіа, компанія одразу взялася на наданій території за вирубку лісу.

У власності сина народного депутата — житловий будинок на 263 квадрати, придбаний у 2017 році, чотири земельні ділянки й авто Audi Q7 2017 року випуску, куплене, за даними декларації, у 2023 році за півмільйона гривень. Хоча, на ринку, таких цін на таке авто немає. Вартість — щонайменше мільйон гривень.

Власність сина Михайла Лабиhromadske

Дружина депутата — Вікторія Лаба — теж від дітей не відстає. У її власності три земельні ділянки, дві з яких у селі Пилипець, подаровані 2024 року. А буквально кілька місяців тому, вона ще й придбала Audi E-Tron 55 2022 року випуску. Такий на ринку коштує від 30 до 47 тисяч доларів, або щонайменше 1 200 000 гривень. Декларацій про зміну майнового стану депутат не подавав, тож цікаво буде побачити в наступній, як його дружині вдалося придбати таку автівку, якщо на кінець попереднього звітного періоду загальних заощаджень у нього було менш як 500 000 гривень. Михайло Лаба за прикладом колег теж на дзвінки не відповідає.

«Невстановлені особи»

За інших двох підозрюваних народних депутатів у справі про зарплати в конвертах — Ольгу Савченко та Ігоря Негулевського, за даними проєкту «Схеми» також повносили застави. 30 мільйонів гривень за Негулевського, понад 25 із яких внесла фірма «Евагрейн». Ця сама компанія, за даними ДБР і джерел «УП» раніше вносила заставу за колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів. 16,6 мільйона гривень застави за Ольгу Савченко вніс один із її адвокатів Ігор Фомін.

За даними НАБУ та САП, з вересня до листопада 2022 року депутати отримували неправомірну вигоду розміром 2000 доларів, а щонайменше із серпня 2025 року — вже 5000 доларів. Отже, це не разова акція, а системне явище, бо ж могло тривати роками.

Про тіньові виплати депутатам ще 2021 року заявляв уже покійний народний депутат Антон Поляков. За його словами, звичайним депутатам «Слуги Народу» платили по 5 тисяч доларів, а 10-15 тисяч отримували голови комітетів та їхні заступники. Про тіньові виплати заявляв і народний депутат Гео Лерос, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан і депутатка Ганна Скороход, яка сама нещодавно отримала підозру.

Натомість у 2021 році очільник фракції Давид Арахамія заявляв: зарплат у конвертах більше немає. Але не уточнював, якими вони були раніше й загалом говорив більше про спроби впливу на депутатів з боку бізнесменів.

hromadske

Водночас в одній з ухвал у теперішній справі про зарплати в конвертах, яка опинилася у розпорядженні редакції, сказано, що злочинна організація була створена «не пізніше 2021 року». Тобто того самого року, коли Арахамія давав це інтерв’ю. Крім того, в ухвалі сказано, що діяльність депутатів, яким уже оголосили підозри, була спрямована на «одержання на систематичній основі неправомірної вигоди від невстановлених осіб за прийняття або відхилення законопроєктів на користь невстановлених осіб». Отже, наразі невідомо — хто саме давав хабарі депутатам і в чиїх інтересах вони могли голосувати.