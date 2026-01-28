42-річний мешканець Баштанки вдарив жінку декілька разів ножем у тулуб. Від отриманих травм вона померла у лікарні. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років увʼязнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Пізно ввечері 27 січня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканки Баштанки про те, що її брат наніс ножові поранення своїй співмешканці, а також завдав тілесних ушкоджень собі. На місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники Баштанського районного відділу поліції.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що між фігурантом та його 40-річною співмешканкою виник конфлікт на ґрунті сімейно-побутових відносин під час спільного розпивання алкоголю. У ході сварки зловмисник кухонним ножем завдав жінці удари в область грудної клітини та черева, після чого завдав тілесних ушкоджень і собі.

Внаслідок отриманих ножових поранень 40-річна потерпіла померла у медичному закладі, куди була госпіталізована.

Медики оглянули чоловіка та встановили, що отримані ним тілесні ушкодження не є проникаючими та не становлять загрози для життя та здоров’я.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та інші речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчі Баштанського районного відділу поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. За скоєний злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

