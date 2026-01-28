Подія сталась ввечері 27 січня у одному з мікрорайонів обласного центру. До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про ймовірне самогубство свого товариша.

На виклик негайно прибули поліцейські відділення поліції №3 Миколаївського райуправління, повідомили в поліції Миколаївської області.

Під час перевірки помешкання правоохоронці виявили у кімнаті квартири подружжя без ознак життя. На дивані знаходилось тіло 39-річного чоловіка з вогнепальним пораненням та із мисливською рушницею у руках, а поруч, під ковдрою, — 40-річна жінка.

У ході огляду місця події поліцейські знайшли передсмертну записку, написану загиблим власноруч. У ній чоловік зізнався, що позбавив життя дружину кількома тижнями раніше на ґрунті ревнощів, після чого перебував у помешканні разом із тілом загиблої, а згодом вирішив покінчити життя самогубством.

Судово-медичний експерт під час первинного огляду тіл виявив у чоловіка вогнепальне поранення голови. У жінки видимих ознак насильницької смерті не зафіксовано. Для встановлення остаточної причини її смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та ст. 115 КК України (самогубство), як це передбачає процедура у подібних випадках.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як повідомляло Інше ТВ, Через ревнощі в новорічну ніч на Миколаївщині чоловік підпалив двері своєї знайомої