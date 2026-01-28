Мешканці Первомайського району повідомлено про підозру у наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду, з використанням службового становища (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у січні 2026 року підозрювана, діючи в інтересах свого сина, який притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП), запропонувала та передала начальнику сектору реагування патрульної поліції неправомірну вигоду в розмірі 15 000 гривень за ненаправлення адміністративного матеріалу до суду.

Правопорушницю затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після передачі коштів у службовому кабінеті поліцейського.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.